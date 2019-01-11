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07:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Найден способ значительно продлить жизнь

Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) обнаружили молекулу, которая, возможно, играет одну из ключевых ролей в процессе старения. Подавление активности этого соединения может способствовать значительному продлению жизни человека, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Исследователи изучили связь между старением и РНК-связывающими белками. Последние присоединяются к молекулам матричной РНК (мРНК), которая несет информацию об аминокислотной последовательности клеточных белков от ядра, где содержится ДНК, в рибосомы. РНК-связывающие белки могут мешать мРНК участвовать в процессе трансляции или, наоборот, усиливают производство различных белков.

Биологи провели скрининг старых клеток, чтобы выяснить, какие РНК-связывающие белки изменяют свою активность с возрастом. Оказалось, что Pumilio2 (PUM2) увеличивал свою активность в пожилых мышах. Этот белок связывается со специфичными сайтами узнавания в мРНК и подавляет процесс трансляции. Ученые выяснили, что этим способом ингибируется синтез белка, называемого фактором митохондриального деления (MFF). Высокий уровень последнего также необходим для митофагии — процесса разрушения дефектных митохондрий и их замены на новые.

Исследователи использовали технологию CRISPR-Cas9 для подавления гена, кодирующего PUM2 в клетках икроножных мышц у грызунов. В результате функции митохондрий у старых животных значительно улучшились. Тот же механизм имеется и нематод, в клетках которых уменьшение содержание PUM2 увеличивало продолжительность жизни червей.

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