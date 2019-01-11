Найден способ значительно продлить жизнь

Исследователи изучили связь между старением и РНК-связывающими белками. Последние присоединяются к молекулам матричной РНК (мРНК), которая несет информацию об аминокислотной последовательности клеточных белков от ядра, где содержится ДНК, в рибосомы. РНК-связывающие белки могут мешать мРНК участвовать в процессе трансляции или, наоборот, усиливают производство различных белков.

Биологи провели скрининг старых клеток, чтобы выяснить, какие РНК-связывающие белки изменяют свою активность с возрастом. Оказалось, что Pumilio2 (PUM2) увеличивал свою активность в пожилых мышах. Этот белок связывается со специфичными сайтами узнавания в мРНК и подавляет процесс трансляции. Ученые выяснили, что этим способом ингибируется синтез белка, называемого фактором митохондриального деления (MFF). Высокий уровень последнего также необходим для митофагии — процесса разрушения дефектных митохондрий и их замены на новые.