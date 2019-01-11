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12:12 (мск), источник: BBC News Русская служба

Что за загадочные радиосигналы поступают на Землю из космоса? Пять версий

Ученые зафиксировали странные радиосигналы неизвестной природы, исходящие из далеких галактик.

Источник: GETTY IMAGES

Когда эти сигналы, известные как «быстрые радиовсплески» (FRB), достигают земных радиотелескопов, они ярко вспыхивают — на тысячные доли секунды — и пропадают.

За последнее десятилетие таких импульсов было зафиксировано уже несколько десятков, но на этой неделе сигналы оказались еще более странными, чем обычно — они повторялись.

Ученые не знают наверняка, что это именно и откуда исходят радиоволны, но у них есть несколько возможных версий.

Нейтронная звезда

Когда звезда взрывается и умирает, она может превратиться в быстро вращающуюся нейтронную звезду. Астрономы считают, что те из них, что находятся в зоне сильного магнитного поля, могут излучать подобные странные сигналы.

Примерно так в представлении художника должна выглядеть нейтронная звезда | Источник: GETTY IMAGES

«Вообще, вариант с чем-то похожим на нейтронную звезду выглядит как довольно неплохое объяснение», — говорит канадский астрофизик из Ванкувера Ингрид Стэйрз.

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«Но природу физических процессов, задействованных в процессе рождения радиоволн столь высокой энергии, мы пока не знаем», — уточняет она.

Слияние двух звезд

Еще одно возможное объяснение — это столкновение двух нейтронных звезд.

По словам астронома из Монреаля Шрихарша Тендукара, это одна из основных версий — однако она работает только для не повторяющихся космических сигналов, поскольку в процессе столкновения звезды разрушаются.

«Такое событие — разовый катаклизм. Так что эта теория не может объяснить повторяющиеся радиосигналы», — поясняет он.

Большинство зафиксированных телескопами за последнее десятилетие радиовсплесков — как раз единичные.

Однако два обнаруженных сигнала повторятся снова и снова, и им придется найти иное объяснение.

Блицар

Блицар — это быстро вращающаяся нейтронная звезда, которая не выдерживает собственного веса, резко сжимается и превращается в черную дыру.

Однако, опять же, этот феномен приводит к разрушению звезды, так что не может излучать повторяющийся сигнал.

Черная дыра

О черных дырах мы знаем так немного, что они фигурируют сразу в нескольких возможных объяснениях.

А примерно так, должно быть, выглядит черная дыра | Источник: NASA

Есть версия, что радиовсплески излучает нейтронная звезда, падающая в черную дыру. Или сама черная дыра, резко уменьшающаяся в размерах. Или темная материя при столкновении с черной дырой.

Или все-таки инопланетяне?

Хотя многие уверены, что радиосигналы имеют исключительно природное происхождение, кое-кто полагает, что они могут быть доказательством существования внеземных форм жизни.

Радиовсплески фиксируют такие телескопы | Источник: GETTY IMAGES
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Однако профессор Стэйрз полагает, что такое объяснение весьма маловероятно.

«Сигналы фиксируются из самых разных мест — и по направлению, и по расстоянию. Они точно происходят из совершенно разных галактик», — утверждает она.

«Кажется совершенно немыслимым существование такого огромного количества разнообразных инопланетных цивилизаций — притом чтобы все они якобы решили излучать сигналы совершенно одинакового типа одним и тем же образом. Вероятность такого совпадения просто стремится к нулю», — заключает астрофизик.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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