Аборигенов Камчатки сгоняют со священных земель
Знаменитая родовая община ительменов Камчатки — «Пимчах» — может лишиться своей деревни.
Знаменитая родовая община ительменов Камчатки — «Пимчах» — может лишиться своей деревни.
Уникальная деревня «Пимчах» была построена в начале 2000 годов, а началось строительство в 1998. Деревня построена у подножия горы Острая, которую ительмены считают священной. Но чиновники камчатского правительства отказываются продлить аборигенам срок аренды земли и выгоняют их из деревни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Краевое агентство лесного хозяйства потребовало от коренных камчатцев — ительменов — освободить земли, которые занимает знаменитая на весь мир деревня «Пимчах». Председатель одноименной родовой общины Вера Ковейник сообщила региональному ИА
«Все убрать» — это значит разрушить, снести то, что строилось и создавалось годами. В деревне «Пимчах» воссоздана древняя культура ительменов, она была построена силами камчатских ительменов и фактически является музеем под открытым небом. В деревне построены настоящие «балаганы» (жилища), юкольная, костровище, тотемный холм идолов — всё, как в древности. Находится деревня у горы Острая, которую ительмены считают священной.
«Говорят,
Чиновница Камчатского Агентства лесного хозяйства, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования лесов Наталья Духанина категорически отказалась комментировать камчатским журналистам ситуацию с выселением уникальной деревни со священной для ительменов земли.
«А у нас разве только с ительменами так? А коряки? Они же все давно уже смотрят в сторону Аляски. Их туда приглашают, предлагают хорошее образование, перспективы. За ительменскую деревню мы, конечно, попытаемся побороться. Но… если честно, я уже просто перестаю понимать, что происходит», — прокомментировал ситуацию депутат Законодательного Собрания Камчатки Михаил Пучковский (СР).
Глава родовой общины «Пимчах» Вера Ковейник сейчас намерена обратиться в суд за защитой прав своих соплеменников.
Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года ещё одно родовое стойбище Камчатки, «Эрвэн», вынуждено было обращаться за помощью к СМИ и общественности. В рекордную, самую богатую за 110 лет путину, аборигенам отвели рыболовные участки более, чем за 100 км от их стойбища, на пути, к тому же, путь преграждали пять рек. Аборигены стали ловить рыбу там, где ловили всегда — на своих родовых участках. Но Береговая охрана давила их резиновые лодочки с людьми катерами. После публикации ИА REGNUM должностные лица Береговой охраны были привлечены к ответственности.