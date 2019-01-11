Аборигенов Камчатки сгоняют со священных земель

Источник: РИА "Новости"

Уникальная деревня «Пимчах» была построена в начале 2000 годов, а началось строительство в 1998. Деревня построена у подножия горы Острая, которую ительмены считают священной. Но чиновники камчатского правительства отказываются продлить аборигенам срок аренды земли и выгоняют их из деревни, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Краевое агентство лесного хозяйства потребовало от коренных камчатцев — ительменов — освободить земли, которые занимает знаменитая на весь мир деревня «Пимчах». Председатель одноименной родовой общины Вера Ковейник сообщила региональному ИА Камчатка-Информ, что чиновники отказали общине в продлении договора аренды земли.

«Не продлили со мной договор. Велели всё убрать, освободить землю», — пожаловалась Вера Ковейник.

«Все убрать» — это значит разрушить, снести то, что строилось и создавалось годами. В деревне «Пимчах» воссоздана древняя культура ительменов, она была построена силами камчатских ительменов и фактически является музеем под открытым небом. В деревне построены настоящие «балаганы» (жилища), юкольная, костровище, тотемный холм идолов — всё, как в древности. Находится деревня у горы Острая, которую ительмены считают священной.

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«Говорят, какой-то новый закон. Я в этом ничего не понимаю. Я же занимаюсь культурой ительменов, а не сельским хозяйством или бизнесом. А тут снова удар! Нас уже жгли, угрожали нам, обманывали нас, унижали! Мы всё вынесли. Так и этого мало оказалось! Видимо, государству нашему очень нужны эти 1,7 гектара леса. Я спрашиваю чиновников — почему вы всем даёте землю на 40 лет в аренду, а нам на 5 — 10 лет и не более?! А нам эта чиновница из Агентства лесного хозяйства Камчатки таким нечеловеческим голосом говорит, чтобы мы все убирали и уходили с земли, освобождали участок», — пожаловалась председатель общины.

Чиновница Камчатского Агентства лесного хозяйства, начальник отдела охраны, воспроизводства и использования лесов Наталья Духанина категорически отказалась комментировать камчатским журналистам ситуацию с выселением уникальной деревни со священной для ительменов земли.

«А у нас разве только с ительменами так? А коряки? Они же все давно уже смотрят в сторону Аляски. Их туда приглашают, предлагают хорошее образование, перспективы. За ительменскую деревню мы, конечно, попытаемся побороться. Но… если честно, я уже просто перестаю понимать, что происходит», — прокомментировал ситуацию депутат Законодательного Собрания Камчатки Михаил Пучковский (СР).

Глава родовой общины «Пимчах» Вера Ковейник сейчас намерена обратиться в суд за защитой прав своих соплеменников.

Община также намерена просить помощи у губернатора края Владимира Илюхина.