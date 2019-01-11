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10:18 (мск), источник: N + 1

Самки волнистых попугайчиков предпочли умных самцов

Самцы волнистых попугайчиков, способные решать несложные задачи, чтобы добраться до еды, понравились самкам больше, чем их сородичи, не умеющие этого делать, выяснили китайские ученые, статья которых опубликована в журнале Science.

Источник: Kadisha/СС0

Цзяньи Чэнь (Jiani Chen) из Института зоологии Китайской академии наук и ее коллеги в статье отмечают, что еще Чарлз Дарвин связывал эволюцию когнитивных способностей у животных, в том числе и у человека, с половым отбором и предпочтениями при выборе партнера, однако механизм такого влияния пока изучен недостаточно хорошо. Предыдущие исследования на птицах показывали, что более привлекательными оказываются особи с признаками, которые коррелируют с интеллектом, например, с более сложными песнями, но прямых свидетельств того, что на выбор партнера могут влиять его когнитивные навыки, для животных пока не было.

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Группа Чэнь провела эксперимент с волнистыми попугайчиками (Melopsittacus undulatus). Авторы исследования предположили, что для самок этих попугаев, живущих в том числе в районах Австралии с нестабильным доступом к пище, навыки партнера по добыче корма могут быть достаточно важными для того, чтобы определять предпочтения при его выборе.

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В первом эксперименте каждой из 17 самок показывали двух самцов, давая возможность выбрать партнера: предпочтения самки оценивались по количеству времени, которое она проводила с самцом за период наблюдения. После этого второго «неудачника» втайне от самки учили открывать чашку Петри и специальную прозрачную коробку, чтобы доставать оттуда угощения. Затем самке показывали, как наученный доставать еду попугай успешно делает это (а у выбранного партнера, которого этому не учили, ничего не получается), и самка меняла предпочтения, на этот раз чаще выбирая более «умного» самца.

В контрольной группе, где у «неудачника» была еда в открытом доступе, а у предпочтительного самца — нет, самки существенно не изменили свой выбор. А во втором эксперименте то же самое проделывали только с самками, чтобы показать, что интеллектуальные предпочтения попугайчиков касаются только противоположного пола, а не носят социальный характер.

В комментарии к работе Георг Штридтер (Georg Striedter) и Нэнси Берли (Nancy Burley) отмечают, что интерпретировать этот, казалось бы, очевидный результат на деле можно по-разному.

В частности, они указывают на то, что самка, которую не учили открывать емкости, может не рассматривать это упражнение именно как задачу, требующую решения, и просто приписывать обученным самцам большую физическую силу.

Кроме того, само обучение могло незаметно для экспериментаторов повлиять на последующее поведение самцов, сделав их более привлекательными для самок независимо от способностей решать задачу. Тем не менее, Штридтер и Берли хвалят метод, предложенный авторами статьи, и считают, что его можно использовать в подобных исследованиях с другими животными.

Ольга Добровидова

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