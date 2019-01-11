Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Немцы назвали причину ненависти к россиянам
Первый «скручивающийся» телевизор поражает воображение (фото)
Мифы о здоровье, в которые пора перестать верить
Светлана Ходченкова покорила поклонников естественной красотой
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Россия переходит на цифровое телевещание Если телевизор был приобретен относительно недавно, то все будет происходить автоматически
Беременная Лопырева отдыхает в Майами с отцом своего ребенка
6-летняя дочь Стаса Михайлова примерила рокерский образ
История изнасилования омского фельдшера получила продолжение
Песков сделал заявление о ранении Путина
Овечкин вышел на 50-е место по количеству очков в истории НХЛ
«Тампа Бэй» обыграла «Каролину», Василевский — звезда матча
Застреленного бизнесмена нашли в лесу: СК сообщил детали убийства
2 продукта подорожали в РФ в 2018-м сильнее всего
Россия будет сбивать пассажирские самолеты - СМИ
Обнаженная Боня на пляже не скрывает ничего - фото
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Москвичам посоветовали побыстрее выбросить елки
Фоторепортажи
20Главные события 2018 года в фотографиях
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
10:46 (мск), источник: Популярная механика

Найден самый яркий объект во Вселенной

С помощью современных телескопов и обсерваторий астрономы обнаружили в глубоком космосе квазар, сияющий с яркостью 600 000 000 000 000 Солнц!

Источник: NASA

Квазары — это ядра молодых галактик, известные как одни из самых ярких объектов во Вселенной. Однако и среди них находятся рекордсмены: используя самые современные наземные и космические телескопы, астрономы обнаружили самый яркий квазар, когда-либо наблюдавшийся в ранней Вселенной — невероятное образование, сияющее как 600 триллионов Солнц.

Ведущий исследователь Сяохуэй Фан, профессор астрономии из Университета Аризоны, отметил, что даже в будущем ученые вряд ли найдут во Вселенной квазары, способные сравниться с этим по яркости. Он отстоит от Земли на 12,8 миллиардов световых лет, и чтобы обнаружить его, пришлось задействовать широкий спектр оборудования — телескоп «Хаббл» и телескоп Максвелла, а также обсерваторию Кека.

Новость
Астрономы нашли галактики без звезд

На самом деле астрономам просто повезло: между квазаром и Землей пролетела галактика, вызвав эффект так называемого «гравитационного линзирования», увеличивший и без того яркий свет далекого космического тела. Ему присвоили длинное имя J043947.08 + 163415.7. Астрофизики отмечают, что это открытие уже изменило наше представление о ранней Вселенной. «На протяжении десятилетий мы думали, что в те времена подобные квазары были широко распространены — однако пока был найден всего один. С его помощью мы получили подсказку о том, как искать “фантомные” квазары — те источники яркого света, которые на самом деле существуют, но не могут быть обнаружены с помощью современных телескопов», поясняет Фабио Пакуччи, один из участников исследования.

 Что такое метеориты с точки зрения науки
Как сварить яйцо по научно выверенному рецепту
США проверяют присутствовавших на инаугурации Трампа украинцев
«Чанъэ-4» прислал панорамные снимки обратной стороны Луны
Аборигенов Камчатки сгоняют со священных земель
Умерла американская актриса Верна Блум
США начали вывод военной техники из Сирии
Hill: Россия и Китай достигли «четвертого измерения» вооружений
В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса
Спорт
Овечкин вышел на 50-е место по количеству очков в истории НХЛ Овечкин провел 1046-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1171-е очко (639 шайб + 532 передачи).
Hi-Tech
Российский робот был сбит в США. Подробности Робот «Илон» должен был участвовать в групповом танце.
Авто
300 рублей за литр бензина – суровая реальность севера Обменивать рога животных на топливо предлагают оленеводам в Ямальском районе ЯНАО
Кино
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале Андрей Удалов присоединился к актерскому составу мелодрамы «Наследники»
Недвижимость
Петербуржцам из-за сосулек снесли самовольно остекленные балконы
Как возник и погиб первый русский город в Заполярье
В России меняется порядок налогообложения недвижимости
Как быстро удалить старые обои со стены
Популярные темы на «Детях»
С лица воду не пить, говорят.. 457
Не симпатичная и не очень умная дочь, что делать 269
Отель. Турция. 227
Вляпались. Мою 13-летнюю дочь обвинили в краже из квартиры. 192
Леди
Стрелки, перья, узелки: все составляющие самых модных джинсов Разбираемся, какие джинсы купить в новом году, чтобы быть на гребне моды
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь