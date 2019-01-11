Найден самый яркий объект во Вселенной

Ведущий исследователь Сяохуэй Фан, профессор астрономии из Университета Аризоны, отметил, что даже в будущем ученые вряд ли найдут во Вселенной квазары, способные сравниться с этим по яркости. Он отстоит от Земли на 12,8 миллиардов световых лет, и чтобы обнаружить его, пришлось задействовать широкий спектр оборудования — телескоп «Хаббл» и телескоп Максвелла, а также обсерваторию Кека.

На самом деле астрономам просто повезло: между квазаром и Землей пролетела галактика, вызвав эффект так называемого «гравитационного линзирования», увеличивший и без того яркий свет далекого космического тела. Ему присвоили длинное имя J043947.08 + 163415.7. Астрофизики отмечают, что это открытие уже изменило наше представление о ранней Вселенной. «На протяжении десятилетий мы думали, что в те времена подобные квазары были широко распространены — однако пока был найден всего один. С его помощью мы получили подсказку о том, как искать “фантомные” квазары — те источники яркого света, которые на самом деле существуют, но не могут быть обнаружены с помощью современных телескопов», поясняет Фабио Пакуччи, один из участников исследования.