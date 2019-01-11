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12:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Варварское отношение к куриному филе возмутило пользователей сети

В Twitter набрала вирусную популярность фотография куриного филе, которое запек в духовке молодой американец.

Блюдо выглядело неаппетитно, поскольку парень не использовал ни единой специи. Пользователей платформы микроблогов раздосадовал такой кулинарный подход.

Фото блюда выложила в сеть жительница Балтимора с ником Anustart. Его изготовил бойфренд ее соседки. «Хотите расстроиться вместе со мной из-за отсутствия приправы на курице, которую сделал парень моей соседки по комнате?» — обратилась к подписчикам Anustart. «Это так омерзительно. Помолимся за него», — не унималась она.

Среди подписчиков действительно нашлось немало людей, которых удручил поступок американца. Некоторых он даже шокировал, его нарекли «куриным преступлением против человечества».

«Даже фольги на подносе нет»

Автору записи посоветовали срочно бежать из дома, потому что парень, который готовит курицу подобным образом, может оказаться серийным убийцей.

Кулинарный вкус молодого человека поразил не только подписчиков Anustart, но и других микроблогеров. За несколько дней пост набрал 74 тысячи лайков и 12 тысяч ретвитов.

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