Из-за изменения климата в Нидерландах обострился конфликт между синицами и мухоловками. Им не хватает скворечников
Ученый из Гронингенского университета вел наблюдения за большими синицами и
Ученый из Гронингенского университета вел наблюдения за большими синицами и
Мухоловка — небольшая птичка отряда воробьинообразных, которая выкармливает своих птенцов гусеницами. В этом они с синицами похожи, и эта похожесть становится причиной конкуренции между видами. Обе птицы стараются начать гнездиться тогда, когда гусеницы выползают чтобы поесть свежих листьев на деревьях.
Когда наконец наступает тепло, прилетают мухоловки и начинают гнездоваться одновременно с синицами, причем в тех же самых скворечниках. Здесь проявляется еще одно различие между видами — в массе тела. Синица в целом крупнее мухоловки, к тому же агрессивнее, а жить с мухоловкой вместе не намерена, так что в итоге синицы остаются со скворечниками, а мухоловки лишаются и жилья, и зачастую жизни. Ученый осмотрел за время исследования 950 скворечников, и по его словам, которые приводит
Если же зима выдалась мягкой, это все равно на руку синицам — морозов меньше, а семян деревьев больше (ученый подсчитал урожай плодов бука, который зависит также от суровости зимы). Популяция синиц после теплой зимы больше, чем обычно, а это значит что и свободных скворечников останется мало, когда мухоловки наконец прилетят из Африки.
Автор исследования надеется, что по мере дальнейшего потепления время наступления весны сдвинется еще сильнее, и сроки гнездования синиц и мухоловок снова разойдутся во времени. К тому же, он обратил внимание, что жертвами яростных синиц в основном становятся самцы мухоловки, которые прилетели позже всех, а такие, по мнению ученого и без синиц обычно остаются без потомства. Во всяком случае, численность