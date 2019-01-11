Из-за изменения климата в Нидерландах обострился конфликт между синицами и мухоловками. Им не хватает скворечников

Источник: Christiaan Both

Мухоловка — небольшая птичка отряда воробьинообразных, которая выкармливает своих птенцов гусеницами. В этом они с синицами похожи, и эта похожесть становится причиной конкуренции между видами. Обе птицы стараются начать гнездиться тогда, когда гусеницы выползают чтобы поесть свежих листьев на деревьях.

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Из-за изменения климата мухоловки стали прилетать в Европу раньше, и их сроки гнездования опасно сблизились с синичьими. Все бы ничего, но изменение климата не отменяет периодических холодных зим и поздних весен, о чем не знает мухоловка, которая проводит время в Африке. Зато об этом прекрасно осведомлены синицы, которые никуда не улетают, всю зиму проводят в Европе и гнездоваться в холода не начинают.

Когда наконец наступает тепло, прилетают мухоловки и начинают гнездоваться одновременно с синицами, причем в тех же самых скворечниках. Здесь проявляется еще одно различие между видами — в массе тела. Синица в целом крупнее мухоловки, к тому же агрессивнее, а жить с мухоловкой вместе не намерена, так что в итоге синицы остаются со скворечниками, а мухоловки лишаются и жилья, и зачастую жизни. Ученый осмотрел за время исследования 950 скворечников, и по его словам, которые приводит пресс-релиз университета, синицы в драке за жилплощадь обычно раскалывают череп мухоловкам и выедают мозг.

Синица в скворечнике и мертвая мухоловка | Источник: Christiaan Both

Если же зима выдалась мягкой, это все равно на руку синицам — морозов меньше, а семян деревьев больше (ученый подсчитал урожай плодов бука, который зависит также от суровости зимы). Популяция синиц после теплой зимы больше, чем обычно, а это значит что и свободных скворечников останется мало, когда мухоловки наконец прилетят из Африки.