Собранный прототип «Звездолета» показали на фотографии

Не так давно Маск показывал фотографию строящегося прототипа, а теперь опубликовал снимок уже собранного тестового аппарата. Речь идет о новой космической транспортной системе SpaceX, которая изначально называлась BFR (Big Falcon Rocket), однако позже была переименована: ракета-носитель получила название Super Heavy (англ. «Супертяжелый»), а космический корабль стал называться Starship (англ. «Звездолет»).

Ракета на снимке — суборбитальная. Это первая версия системы — позже, по словам Маска, будет построена орбитальная версия, которая будет, в частности, длиннее. Первый же полет данной, суборбитальной версии, как предполагается, может пройти уже через один-два месяца.