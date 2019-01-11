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12:57 (мск), источник: Популярная механика

Собранный прототип «Звездолета» показали на фотографии

Илон Маск, глава компании SpaceX, опубликовал в Twitter фотографию уже собранного прототипа новой космической транспортной системы.

Не так давно Маск показывал фотографию строящегося прототипа, а теперь опубликовал снимок уже собранного тестового аппарата. Речь идет о новой космической транспортной системе SpaceX, которая изначально называлась BFR (Big Falcon Rocket), однако позже была переименована: ракета-носитель получила название Super Heavy (англ. «Супертяжелый»), а космический корабль стал называться Starship (англ. «Звездолет»).

Ракета на снимке — суборбитальная. Это первая версия системы — позже, по словам Маска, будет построена орбитальная версия, которая будет, в частности, длиннее. Первый же полет данной, суборбитальной версии, как предполагается, может пройти уже через один-два месяца.

Напомним, новая транспортная система SpaceX была анонсирована осенью 2017 года. Как сообщалось тогда, система будет предназначаться для полетов к Луне и Марсу, а также для быстрых перелетов на Земле. Недавно компания Маска нашла первого туриста, который отправится на Starship в полет вокруг Луны.

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