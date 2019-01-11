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13:22 (мск), источник: РИА Новости

Американец сорвал джекпот, увидев вещий сон

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Житель США Ричард Джойнер дважды сорвал джекпот благодаря вещим снам, сообщает UPI.

Источник: Maryland Lottery
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По его словам, он увидел во сне комбинацию цифр четыре, восемь, пять и шесть. Делая ставки на виртуальных скачках, он решил выбрать лошадей с такими номерами и в итоге выиграл главный приз — 15252 доллара (около миллиона рублей).

Примечательно, что Джойнер выигрывал и более крупные суммы: в сентябре ему удалось получить 39 697 долларов (более двух с половиной миллионов рублей). Он уверяет, что и тогда доверился комбинациям, которые пришли к нему во сне.

Осенью прошлого года жителю Москвы удалось выиграть в «Столото» более девяти миллионов рублей. Он рассказал, что также увидел цифры во сне, однако добавил к ним даты рождения близких людей.

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