Американец сорвал джекпот, увидев вещий сон

Источник: Maryland Lottery

По его словам, он увидел во сне комбинацию цифр четыре, восемь, пять и шесть. Делая ставки на виртуальных скачках, он решил выбрать лошадей с такими номерами и в итоге выиграл главный приз — 15252 доллара (около миллиона рублей).

Примечательно, что Джойнер выигрывал и более крупные суммы: в сентябре ему удалось получить 39 697 долларов (более двух с половиной миллионов рублей). Он уверяет, что и тогда доверился комбинациям, которые пришли к нему во сне.