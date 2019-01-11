Американец сорвал джекпот, увидев вещий сон
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Житель США Ричард Джойнер дважды сорвал джекпот благодаря вещим снам, сообщает UPI.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Житель США Ричард Джойнер дважды сорвал джекпот благодаря вещим снам, сообщает UPI.
По его словам, он увидел во сне комбинацию цифр четыре, восемь, пять и шесть. Делая ставки на виртуальных скачках, он решил выбрать лошадей с такими номерами и в итоге выиграл главный приз — 15252 доллара (около миллиона рублей).
Примечательно, что Джойнер выигрывал и более крупные суммы: в сентябре ему удалось получить 39 697 долларов (более двух с половиной миллионов рублей). Он уверяет, что и тогда доверился комбинациям, которые пришли к нему во сне.
Осенью прошлого года жителю Москвы удалось выиграть в «Столото» более девяти миллионов рублей. Он рассказал, что также увидел цифры во сне, однако добавил к ним даты рождения близких людей.