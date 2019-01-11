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13:55 (мск), источник: РИА Новости

Опубликовано видео посадки китайского лунохода на обратную сторону Луны

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало полное видео посадки лунохода «Юйту-2» и других «пассажиров» космического аппарата «Чанъэ-4» на обратную сторону Луны, сообщает микроблог телеканала CGTV.

Источник: РИА Новости

Китайская программа зондирования Луны «Чанъэ» включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли, посадка на Луну, и возвращение образцов с ее поверхности на Землю. Первые две фазы уже успешно реализованы китайскими инженерами и ракетчиками.

В 2013 году Китай направил на Луну луноход «Юйту», что означает «нефритовый заяц». Он находился на борту посадочного модуля «Чанъэ-3» и сел в кратере Залив радуги 14 декабря 2013 года. «Юйту» стал первым искусственным объектом, совершившим мягкую посадку на Луне с 1976 года, когда была запущена советская «Луна-24».

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В этом году Китай приступил к реализации очередной фазы этой программы — первой в истории Земли посадке на обратную сторону Луны. Для этого в мае этого года был запущен уникальный спутник связи «Цюэцяо», способный поддерживать связь между аппаратом «Чанъэ-4», первой миссией на обратной стороне Луны, и центром управления полетов в Пекине.

Сам «Чанъэ-4» был запущен седьмого декабря 2018 года с космодрома Сичан в провинции Сычуань. 12 декабря он достиг орбиты Луны и начал подготовку к прилунению. Это историческое событие произошло третьего января, когда зонд успешно осуществил мягкую посадку в кратере Карман. Он расположен у северной кромки бассейна Южный Полюс — Эйткен, самой большой «вмятины» на поверхности спутницы Земли.

В первые часы после этого события спускаемый модуль и луноход «Юйту-2», наследник первого «нефритового зайца», передали первые снимки обратной стороны планеты на Землю, после чего ушли в спячку на последующие семь дней.
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Это было связано с тем, что в это время на поверхности Луны господствовали относительно высокие температуры, способные повредить электронику роботов.

После пробуждения «Юйту-2» и «Чанъэ-4» сфотографировали друг друга, передали новую порцию свежих снимков спутницы Земли, а также уникальное видео, на котором запечатлен весь процесс спуска посадочного модуля на поверхность Луны и выгрузка лунохода.

На этих кадрах можно увидеть не только то, как происходил этот сложный процесс, но и проследить за тем, как автоматика зонда выбирала место для посадки, избегая опасных участков лунного грунта. В ближайшие дни ученые проверят работу научных инструментов всех компонентов миссии и начнут изучать тайны геологии обратной стороны Луны.

Следите за развитием темы Китайский аппарат сел на обратной стороне Луны
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