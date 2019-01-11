Сосиска с хвостом: путешественник обнаружил в Австралии странное существо

Житель Израиля Гай Шломи вместе с друзьями путешествовал по Австралии. Во время отдыха возле озера Болак в штате Виктория он увидел в воде странное создание, напоминающее новорожденную крысу. Он вытащил существо на берег и внимательно рассмотрел. Оказалось, что у найденыша длинный гибкий хвост, крохотные глазки и лапки.

Гай снял животное на камеру и опубликовал в интернете с просьбой рассказать ему, что это за существо.

Специалисты быстро нашлись. Оказалось, что путешественник нашел личинку мухи-журчалки, известной также под названиями эриталис или крыска (из-за своего сходства с грызуном). Кстати, встретить ее можно не только в Австралии, но и на других континентах, и даже в России.

Специалисты отметили, что существо живет в стоячей воде, а в хвосте у него находится дыхательная трубка, с помощью которой оно дышит.

Личинка не представляет опасности для человека, но купаться в водоемах, где она обитает, знающие люди не рекомендуют.