Сосиска с хвостом: путешественник обнаружил в Австралии странное существо
Но местные быстро объяснили, что это за зверь.
Но местные быстро объяснили, что это за зверь.
Житель Израиля Гай Шломи вместе с друзьями путешествовал по Австралии. Во время отдыха возле озера Болак в штате Виктория он увидел в воде странное создание, напоминающее новорожденную крысу. Он вытащил существо на берег и внимательно рассмотрел. Оказалось, что у найденыша длинный гибкий хвост, крохотные глазки и лапки.
Гай снял животное на камеру и опубликовал в интернете с просьбой рассказать ему, что это за существо.
Специалисты быстро нашлись. Оказалось, что путешественник нашел личинку
Личинка не представляет опасности для человека, но купаться в водоемах, где она обитает, знающие люди не рекомендуют.
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