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14:26 (мск), источник: Популярная механика

Дважды рекордный новогодний фейерверк: видео

Небольшой эмират Рас-Аль-Хайма на севере ОАЭ в новогоднюю ночь стал обладателем сразу двух рекордов Гиннесса: за самый длинный в мире фейерверк и самую длинную цепь фейерверков. Полюбуйтесь на это грандиозное зрелище!

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На острове Аль-Марджан в Объединённых Арабских Эмиратах отметили Новый год с восточным размахом, устроив на побережье завораживающее пиротехническое шоу продолжительностью 12 минут из семи тематических композиций под музыкальное сопровождение.

Творческой команде, готовившей праздничное представление, удалось запустить самый длинный в мире линейный фейерверк — его протяжённость составила 13002 метра. Для этого пиротехники составили в цепочку и взорвали 11284 фейерверка, что стало ещё одним мировым рекордом. Шоу, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса, снимали 200 беспилотных летательных аппаратов. На его создание было потрачено более 300 часов и написано более 41 тысячи строк компьютерного кода.

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