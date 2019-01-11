Дважды рекордный новогодний фейерверк: видео

На острове Аль-Марджан в Объединённых Арабских Эмиратах отметили Новый год с восточным размахом, устроив на побережье завораживающее пиротехническое шоу продолжительностью 12 минут из семи тематических композиций под музыкальное сопровождение.

Творческой команде, готовившей праздничное представление, удалось запустить самый длинный в мире линейный фейерверк — его протяжённость составила 13002 метра. Для этого пиротехники составили в цепочку и взорвали 11284 фейерверка, что стало ещё одним мировым рекордом. Шоу, которое вошло в Книгу рекордов Гиннесса, снимали 200 беспилотных летательных аппаратов. На его создание было потрачено более 300 часов и написано более 41 тысячи строк компьютерного кода.