СМИ подсчитали годовой заработок Николая Баскова

Источник: Известия

Он выпустил два альбома, заключил рекламный контракт, выпустил с Филиппом Киркоровым резонансный клип Ibiza, также стал самым востребованным артистом на новогодних корпоративах как в роли певца, так и в амплуа ведущего.

По словам самого Баскова, ему приходится браться за все, чтобы заработать. «Петь легче: 40 минут — и ушел, а так сиди 6 — 8 часов…», — приводит слова артиста журнал «Телепрограмма».

Как отмечает издание, Басков — любимец женщин и на его концертах всегда наблюдается аншлаг. Кроме того, артист умеет импровизировать, заводить самую серьезную публику, петь-плясать и вести корпоративы и гулянки так, что на его услуги — очередь из желающих.

Так, за одно выступление, по данным журнала, ему платят от 1,5 млн руб, а стоимость заказника оценивается около €50 тыс. (3,8 млн руб.).

Также «золотой голос» рекламирует сок. За каждый подобный контракт Басков получает $2 млн (136 млн руб.). По информации издания, интерес крупных рекламодателей активизировался после эпатажного клипа Ibiza.

Помимо этого певец ведет еженедельное шоу «Субботний вечер с Николаем Басковым» и появляется на канале «Россия 1» в «Огоньках» и других телепроектах. Издание оценивает его доход от карьеры на ТВ в 4 млн руб. в месяц.

Занят Басков и в бизнес-проектах. Певец получает процент с продаж линии антивозрастной косметики для женщин. В набор входят три препарата стоимостью 9990 руб., их продажа за год принесла артисту около 500 тыс. руб.