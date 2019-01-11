СМИ подсчитали годовой заработок Николая Баскова
«Золотой голос» России Николай Басков, по данным рейтинга Forbes, заработал за 2018 год порядка $6,5 млн (442 млн руб.).
«Золотой голос» России Николай Басков, по данным рейтинга Forbes, заработал за 2018 год порядка $6,5 млн (442 млн руб.).
Он выпустил два альбома, заключил рекламный контракт, выпустил с Филиппом Киркоровым резонансный клип Ibiza, также стал самым востребованным артистом на новогодних корпоративах как в роли певца, так и в амплуа ведущего.
По словам самого Баскова, ему приходится браться за все, чтобы заработать. «Петь легче: 40 минут — и ушел, а так сиди 6 — 8 часов…», — приводит слова артиста журнал «Телепрограмма».
Как отмечает издание, Басков — любимец женщин и на его концертах всегда наблюдается аншлаг. Кроме того, артист умеет импровизировать, заводить самую серьезную публику,
Также «золотой голос» рекламирует сок. За каждый подобный контракт Басков получает $2 млн (136 млн руб.). По информации издания, интерес крупных рекламодателей активизировался после эпатажного клипа Ibiza.
Помимо этого певец ведет еженедельное шоу «Субботний вечер с Николаем Басковым» и появляется на канале «Россия 1» в «Огоньках» и других телепроектах. Издание оценивает его доход от карьеры на ТВ в 4 млн руб. в месяц.
Занят Басков и в
Ранее сообщалось, что Николая Баскова обнаружили среди персонажей вселенной Marvel о супергероях. В разделе «Биография» на сайте Marvel cinematic universe Wiki описывается, как в графической новелле The Avengers Prelude: Black Widow Strikes («Начало “Мстителей”: Черная вдова наносит удар». — Ред.) он был посетителем одного из лучших ночных клубов столицы, где флиртовал с женщинами.