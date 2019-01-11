Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 самых популярных мемов и роликов про собак в 2018 году
Романтика поездов: в каких странах плацкарт – это наслаждение
Женщина, пребывающая 10 лет в коме, родила
Анита Цой похвасталась располневшей фигурой в купальнике
Пострадавшие в Магнитогорске смогут сами выбрать новое жилье
Трамп выступил с обращением к народу Дональд Трамп выступил с телеобращением к американцам
Волочкова эмигрировала из России
"С этой минуты не считаю РФ агрессором": украинец
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал
В ФК ЦСКА вернулся тренер
Тренер Нурмагомедова: Бой с Макгрегором должен состояться
Меркель предупредила о катастрофе в Европе
Немцы объяснили, почему не любят туристов из РФ
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Спальня на балконе: за и против
Фоторепортажи
30Кого мы потеряли в 2018 году
14Обрушение части дома в Магнитогорске
15:40 (мск), источник: Популярная механика

Северный магнитный полюс «убегает» на Таймыр: ученые в недоумении

Магнитные полюса Земли, как известно, не стоят на месте, медленно перемещаясь по поверхности планеты. Принято считать, что их путь определяется перемещением масс расплавленного железа в ядре нашей планеты, которые влияют на магнитное поле Земли. Но в последние годы с северным магнитным полюсом творится что-то странное — он движется по почти прямой линии с нарастающей скоростью.

Источник: РИА "Новости"

В 2007 году полюс покинул территорию Канады, где находился с момента начала прямых наблюдений в 1831 году и, видимо, еще несколько веков до того. В настоящее время он направляется в сторону Таймыра, куда может прибыть через несколько десятилетий, если направление и скорость его движения за это время не изменятся.

Новость
Почему солнечные бури становятся все опаснее для человечества?

Скорость движения полюса в настоящее время составляет 64 километра в год. Всего пару десятков лет назад она была впятеро меньшей.

Его перемещения приводят к очевидным техническим неудобствам. Земное магнитное поле, даже в эпоху GPS, продолжает использоваться для нужд навигации. Традиционным способом — по компасу. На показания компаса, разумеется, влияет реальная конфигурация поля, в первую очередь — расположение магнитных полюсов.

Для нужд магнитной навигации ученые раз в несколько лет составляют Мировую Магнитную Модель (World Magnetic Model) — подробную карту земного магнитного поля, должную дать точный ответ на вопрос, куда показывает стрелка компаса в каждой точке планеты.

Действующая модель, построенная в 2015 году, должна была служить до 2020 года, однако, уже к началу 2018 года ее погрешности стали слишком большими.

Проблема частично связана с движущимся полюсом, а частично — с другими сдвигами в глубине планеты. Расплавленное железо, циркулирующее в ядре Земли, генерирует большую часть магнитного поля, которое меняется по мере изменения глубинных потоков. В 2016 году, например, магнетизм временно усилился глубоко под севером Южной Америки и восточной частью Тихого океана.

Все это означает, что геофизикам придется готовить новую модель. Ожидается, что она будет готова к концу января и прослужит пару лет, вместо ранее присущих данных моделям пятилеток.

Ознакомиться с подробностями можно в сообщении, опубликованном на сайте Nature.

 Что такое метеориты с точки зрения науки
Как сварить яйцо по научно выверенному рецепту
Россия отказалась обменивать американского шпиона на Бутину
Forbes назвал годовой заработок Николая Баскова
Захарова ответила Лукашенко на заявление о «потере союзника»
Производитель объяснил появление упаковок с девятью яйцами
Российские банки повышают ставки по ипотеке
Сосиска с хвостом: мужчина нашел в Австралии странное существо
Спорт
В ФК ЦСКА вернулся тренер Гранеро прибыл в расположение армейцев на сборе в испанском Кампоаморе и уже в четверг провел первое занятие с игроками ЦСКА
Hi-Tech
Какие технологии СССР подглядел у Запада (даже «Ну, погоди!») «Волк и яйца» тоже в списке.
Авто
В России появится новый большой автозавод Японская компания Isuzu приняла решение построить собственный автозавод
Кино
Ко дню рождения Константина Хабенского: 20 лучших работ актера Антон Городецкий, адмирал Колчак и школьный учитель географии — в честь дня рождения одного из самых талантливых и востребованных актеров наших дней вспоминаем его самые яркие и полюбившиеся зрителям роли
Недвижимость
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Популярные темы на «Детях»
Вляпались. Мою 13-летнюю дочь обвинили в краже из квартиры. 245
Не обещайте деве юной… 242
Культурные люди: кто они? 199
Навеяно темой "особенные дети" 196
Леди
Стрелки, перья, узелки: все составляющие самых модных джинсов Разбираемся, какие джинсы купить в новом году, чтобы быть на гребне моды
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь