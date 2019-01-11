Северный магнитный полюс «убегает» на Таймыр: ученые в недоумении

Источник: РИА "Новости"

В 2007 году полюс покинул территорию Канады, где находился с момента начала прямых наблюдений в 1831 году и, видимо, еще несколько веков до того. В настоящее время он направляется в сторону Таймыра, куда может прибыть через несколько десятилетий, если направление и скорость его движения за это время не изменятся.

Скорость движения полюса в настоящее время составляет 64 километра в год. Всего пару десятков лет назад она была впятеро меньшей.

Его перемещения приводят к очевидным техническим неудобствам. Земное магнитное поле, даже в эпоху GPS, продолжает использоваться для нужд навигации. Традиционным способом — по компасу. На показания компаса, разумеется, влияет реальная конфигурация поля, в первую очередь — расположение магнитных полюсов.

Для нужд магнитной навигации ученые раз в несколько лет составляют Мировую Магнитную Модель (World Magnetic Model) — подробную карту земного магнитного поля, должную дать точный ответ на вопрос, куда показывает стрелка компаса в каждой точке планеты.

Действующая модель, построенная в 2015 году, должна была служить до 2020 года, однако, уже к началу 2018 года ее погрешности стали слишком большими.

Проблема частично связана с движущимся полюсом, а частично — с другими сдвигами в глубине планеты. Расплавленное железо, циркулирующее в ядре Земли, генерирует большую часть магнитного поля, которое меняется по мере изменения глубинных потоков. В 2016 году, например, магнетизм временно усилился глубоко под севером Южной Америки и восточной частью Тихого океана.

Все это означает, что геофизикам придется готовить новую модель. Ожидается, что она будет готова к концу января и прослужит пару лет, вместо ранее присущих данных моделям пятилеток.