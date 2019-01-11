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17:03 (мск), источник: РИА Новости

Бесстрашная норка попыталась отнять у рыбаков улов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рыбаки на Волге сняли на видео, как норка пытается отнять у них улов. Ролик опубликован на YouTube.

На записи видно, что животное вцепилось в рыбу и висит на ней.

«Вот такие норки здесь. Офигевшие. Смотри, что делает! Она ее и жрет прям на ходу!» — смеется за кадром мужчина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснил автор видео в комментариях, рыбаки угощали зверька мелкой рыбой, однако крупная заинтересовала норку больше.

В прошлом году в интернете прославился песец, который долго выпрашивал у рыбака еду, а затем вернулся к нему с подругой-лисой.

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