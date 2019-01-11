Бесстрашная норка попыталась отнять у рыбаков улов
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рыбаки на Волге сняли на видео, как норка пытается отнять у них улов. Ролик опубликован на YouTube.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Рыбаки на Волге сняли на видео, как норка пытается отнять у них улов. Ролик опубликован на YouTube.
На записи видно, что животное вцепилось в рыбу и висит на ней.
«Вот такие норки здесь. Офигевшие. Смотри, что делает! Она ее и жрет прям на ходу!» — смеется за кадром мужчина.
Как пояснил автор видео в комментариях, рыбаки угощали зверька мелкой рыбой, однако крупная заинтересовала норку больше.
В прошлом году в интернете прославился песец, который долго выпрашивал у рыбака еду, а затем вернулся к нему с