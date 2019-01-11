Бесстрашная норка попыталась отнять у рыбаков улов

На записи видно, что животное вцепилось в рыбу и висит на ней.

«Вот такие норки здесь. Офигевшие. Смотри, что делает! Она ее и жрет прям на ходу!» — смеется за кадром мужчина.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YjVgyqA95A0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснил автор видео в комментариях, рыбаки угощали зверька мелкой рыбой, однако крупная заинтересовала норку больше.