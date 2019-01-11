В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

Старт ракеты с космодрома Ванденберг был дан в расчетные 18.31 мск. Для первой ступени ракеты-носителя это второй полет, ранее в сентябре прошлого года она уже использовалась в коммерческом запуске. SpaceX намерена вновь осуществить ее посадку на плавучую платформу в Тихом океане.