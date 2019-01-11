Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 фактов о свиньях, которые вы не знали
Романтика поездов: в каких странах плацкарт – это наслаждение
Женщина, пребывающая 10 лет в коме, родила
Анна Седокова удивила фанатов непривычно скромным нарядом
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Когда одним можно, а другим нельзяЧто запрещено делать мужчинам и женщинам в разных странах мира
Волочкова эмигрировала из России
"С этой минуты не считаю РФ агрессором": украинец
Внук Миронова снимается с Пересильд и Андрейченко в сериале
Жене принца Гарри предложили $6 млн за возвращение в сериал
«Спартаком» больше не владеет компания с Виргинских островов
«Мы просто должны победить его»: Фуркад и Бе атаковали Логинова
Меркель предупредила о катастрофе в Европе
Немцы объяснили, почему не любят туристов из РФ
5 вероятных сценариев гибели Земли (вы удивитесь)
Новое российское оружие опередило время (фото)
Как отбелить пожелтевший пластик на окнах и холодильниках
Москвичам посоветовали побыстрее выбросить елки
Фоторепортажи
14Обрушение части дома в Магнитогорске
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
18:53 (мск), источник: РИА Новости

В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 с серией спутников Iridium Next

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в Калифорнии с серией из 10 коммуникационных спутников Iridium Next, трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Старт ракеты с космодрома Ванденберг был дан в расчетные 18.31 мск. Для первой ступени ракеты-носителя это второй полет, ранее в сентябре прошлого года она уже использовалась в коммерческом запуске. SpaceX намерена вновь осуществить ее посадку на плавучую платформу в Тихом океане.

Нынешний запуск — восьмая миссия SpaceX по контракту с компанией Iridium. Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения, аппараты предназначены для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium. После сегодняшнего запуска число спутников достигнет 75, завершив создание системы.

Читайте также:

Разоблачение: шведы о русской подлодке, спасшей девушек
Германия ответила США на критику в адрес 'Северного потока - 2'
МИД назвал условие для заключения мирного договора с Японией
Леди Гага растерялась во время интервью и стала новым мемом
В России забили тревогу из-за катания на «ватрушках»
Forbes назвал годовой заработок Николая Баскова
На пляже в Филиппинах появились странные морские существа
Захарова ответила Лукашенко на заявление о «потере союзника»
Производитель объяснил появление упаковок с девятью яйцами
Спорт
Плачь, Самуэльссон! Логинов выиграл спринт в Оберхофе Александр Логинов открыл счет победам российских биатлонистов в сезоне
Hi-Tech
Какие технологии СССР подглядел у Запада (даже «Ну, погоди!») «Волк и яйца» тоже в списке.
Авто
В России появится новый большой автозавод Японская компания Isuzu приняла решение построить собственный автозавод
Кино
Боярский, Ревва и Кошкина снялись в шоу импровизаций Актер стал гостем первого посленовогоднего выпуска «Слава богу, ты пришел!»
Недвижимость
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Раскрыты масштабы подорожания ЖКХ в России
Жильцы дома в Магнитогорске — о своем отношении к переселению
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Дети
45-летняя Мария Порошина родила пятого ребенка Имя отца новорожденного актриса не раскрывает
Леди
Стрелки, перья, узелки: все составляющие самых модных джинсов Разбираемся, какие джинсы купить в новом году, чтобы быть на гребне моды
Все о ремонте
10 жутких элементов декора, которые портят ваш интерьер
Спальня на балконе: за и против
Как быстро удалить старые обои со стены
5 главных элементов тёплой и уютной спальни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь