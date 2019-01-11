T-60 seconds until launch → https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/NugPZg7mXS— SpaceX (@SpaceX) January 11, 2019
В Калифорнии стартовала ракета Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости.
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости.
Старт ракеты с космодрома Ванденберг был дан в расчетные 18.31 мск. Для первой ступени
Нынешний запуск — восьмая миссия SpaceX по контракту с компанией Iridium. Группа спутников Iridium NEXT должна заменить на орбите спутники предыдущего поколения, аппараты предназначены для передачи голоса и данных спутниковых телефонов Iridium. После сегодняшнего запуска число спутников достигнет 75, завершив создание системы.
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