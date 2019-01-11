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19:45 (мск), источник: Mail.ru Новости

Растерявшаяся во время интервью Леди Гага стала новым мемом

Проблема звезды оказалась близка многим.

Прошедшая в начале января премия «Золотой глобус» оказалась богатой на мемы. Сначала пользователи соцсетей шутили над девушкой, рекламировавшей воду, а сейчас в их поле зрения попала Леди Гага.

На красной дорожке звезду остановила журналистка издания ET. Один из вопросов касался нового фильма Гаги — «Звезда родилась», который является ремейком картины 1954 года.

В оригинальной версии фильма актриса Джуди Гарланд носила лавандовое платье, которое оказалось очень похожим на платье Леди Гаги на церемонии.

Когда журналистка поинтересовалась было ли это сделано специально, актриса впала в ступор.

Гага долго рассматривала изображение на планшете, а потом заикаясь ответила невнятное: «Вы знаете что… Я не знаю… Нет… Нет-нет. Мы не говорили об этом… Нет, но это выглядит ужасно, не так ли?».

Растерянный ответ певицы так впечатлил пользователей Twitter, что они сделали из него мем, который подходит практически к любой внезапной неприятной ситуации.

Когда я умру и буду вынужден объяснять свои твиты Богу.
Когда отец взял мой телефон, а я забыла удалить недавние диалоги.
Я, когда случайно отправил сообщение тому же человеку, о котором написал в тексте.

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