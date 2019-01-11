Декабрьское подорожание зерна привело к росту цен на муку
В России ощутимо выросла цена на муку, отыграв декабрьское подорожание зерна, считают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
В России ощутимо выросла цена на муку, отыграв декабрьское подорожание зерна, считают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).
«Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 руб. и достигла 19 500 руб. за тонну с НДС», — сказал генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько (цитата по Интерфаксу).
По его словам, подорожание муки не будет иметь решающего значения для роста цен хлебобулочных изделий. Большую роль повышении цен может сыграть рост НДС. При этом, продукция из муки облагается льготным налогом в размере 10%, однако влияние окажет повышение НДС в сопутствующих производству хлебобулочных изделий сферах. «Доля пшеницы в хлебобулочных изделиях невысока — не более 20%, на цены в большей степени влияют другие факторы», — сказал господин Рылько.
Напомним, в конце 2018 года экспортеры выиграли право поставки 415 тыс. тонн российской пшеницы стоимостью более $100 млн для египетской госкомпании GASC. Готовность отгрузить такой значительный объем может говорить о сохранении существенного экспортного потенциала России, но доходности трейдеров грозит рост внутренних цен на зерно.