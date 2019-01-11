Декабрьское подорожание зерна привело к росту цен на муку

Источник: РИА "Новости"

«Рост оказался серьезным: за период с 27 декабря 2018 года по 11 января этого года цена, к примеру, на муку высшего сорта повысилась сразу на 500 руб. и достигла 19 500 руб. за тонну с НДС», — сказал генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько (цитата по Интерфаксу).

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По его словам, подорожание муки не будет иметь решающего значения для роста цен хлебобулочных изделий. Большую роль повышении цен может сыграть рост НДС. При этом, продукция из муки облагается льготным налогом в размере 10%, однако влияние окажет повышение НДС в сопутствующих производству хлебобулочных изделий сферах. «Доля пшеницы в хлебобулочных изделиях невысока — не более 20%, на цены в большей степени влияют другие факторы», — сказал господин Рылько.