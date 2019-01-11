Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России

Отмечается, что в Госдуме артиста назвали «самым справедливым» претендентом на участие в соревновании.

Всего в шорт-листе семь имен. Среди них — бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова, которая в составе коллектива уже выступала на «Евровидении», Сергей Лазарев, также побывавший на конкурсе, Егор Крид, Ольга Бузова, певица Manizha и Александр Панайотов.