Объявлены претенденты на «Евровидение-2019» от России
Среди претендентов, которые смогут представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», оказался Филипп Киркоров. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Super.
Среди претендентов, которые смогут представить Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019», оказался Филипп Киркоров. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Super.
Отмечается, что в Госдуме артиста назвали «самым справедливым» претендентом на участие в соревновании.
В конце декабря эксперт портала «Рейтинг Букмекеров» Николай Соловьев назвал имена российских исполнителей, чьи шансы выступить на «Евровидении-2019» наиболее высоки. Как заявил специалист, вероятность того, что представлять Россию на международном конкурсе отправятся