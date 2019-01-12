Названы страны с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания
Специалисты составили рейтинг европейских стран по уровню смертности от
Специалисты составили рейтинг европейских стран по уровню смертности от
По данным исследователей, в 2016 году от болезней сердца, ожирения и высокого давления, вызванных чрезмерным употреблением соли и недостаточным потреблением овощей, в Европе умерло 2,1 млн человек.
Страной с самым высоким показателем смертности от неправильного питания стал Узбекистан. Там на 100 тыс. населения жертвами вредных пищевых привычек стали 394 человека.
На втором и третьем местах антирейтинга Туркменистан и Киргизия.
В десятку вошли Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Казахстан и Россия.
В Западной Европе худший показатель у Германии.
Ученые также отметили, что, например в Швеции и Норвегии главной проблемой развития
«Увеличение потребления продуктов из белой муки с низким содержанием клетчатки привело к росту болезней сердца в последние годы», — заявил профессор Университета имении Шиллера в Германии Стефан Лорковски.
Согласно исследованию, правильнее всего питаются в Испании и Израиле.
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