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08:02 (мск), источник: РИА Новости

Неудачно сбитая сосулька в Саратове вызвала дискуссию у иностранцев

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Сбивание гигантской сосульки в Саратове вызвало дискуссию в Сети среди иностранцев. Видео, на котором запечатлен инцидент, размещено на YouTube.

Источник: Агентство «Москва»

В среду саратовские коммунальщики занимались очисткой крыш от снега и сосулек, однако при попытке сбить огромный ледяной нарост была повреждена часть кровли здания.

В Сети обсудили неудачу сотрудников коммунальных служб. Некоторые посочувствовали работникам, отметив, что другого выхода не было.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Буквально чему быть, того не миновать. Тут или так или однажды она бы упала на голову прохожих», — написал Kreepy Pasta.

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Пользователь Mr Marks предложил соорудить деревянную платформу, чтобы подставить ее под сосульку и смягчить ее падение. Он также раскритиковал коммунальщиков за то, что те позволили льду достичь таких размеров.

Также звучали мнения, что вместо сбивания сосульку нужно было срезать бензопилой, однако не все согласились с такой точкой зрения.

«Думаю, что вибрации от бензопилы было бы достаточно, чтоб привести к такому же эффекту», — написал Rex Ang.

«Может, посыплете крышу солью?» — предложил JDH Rosewater.

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