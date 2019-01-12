Неудачно сбитая сосулька в Саратове вызвала дискуссию у иностранцев

Источник: Агентство «Москва»

В среду саратовские коммунальщики занимались очисткой крыш от снега и сосулек, однако при попытке сбить огромный ледяной нарост была повреждена часть кровли здания.

В Сети обсудили неудачу сотрудников коммунальных служб. Некоторые посочувствовали работникам, отметив, что другого выхода не было.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JGh0lVDijO0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Буквально чему быть, того не миновать. Тут или так или однажды она бы упала на голову прохожих», — написал Kreepy Pasta.

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Пользователь Mr Marks предложил соорудить деревянную платформу, чтобы подставить ее под сосульку и смягчить ее падение. Он также раскритиковал коммунальщиков за то, что те позволили льду достичь таких размеров.

Также звучали мнения, что вместо сбивания сосульку нужно было срезать бензопилой, однако не все согласились с такой точкой зрения.

«Думаю, что вибрации от бензопилы было бы достаточно, чтоб привести к такому же эффекту», — написал Rex Ang.