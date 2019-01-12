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08:11 (мск), источник: Известия

Ученые назвали самое эффективное средство от кашля

Лучшим средством от кашля и респираторных заболеваний является шоколад. К такому выводу пришли ученые из Университета Халла (Великобритания), пишет Daily Record.

Источник: AP 2019

Исследователи наблюдали за состоянием здоровья 163 пациентов, страдавших от кашля и принимавших лекарства с добавлением какао.

Уже через пару дней лечения люди чувствовали значительное облегчение. Выяснилось, что вещество теобромин (алкалоид какао) лучше подавляет желание кашлять, чем кодеин, который часто используется в лекарствах от кашля.

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По словам профессора Алин Морис, руководителя отдела сердечно-сосудистых и респираторных исследований в Университете Халла, такой эффект объясняется способностью шоколада обволакивать горло и блокировать нервные окончания, тем самым подавляя желание кашлять.

Ученые полагают, что при лечении кашля пациенты могут сократить дозу медекаментов, заменив их на кусочек черного шоколада, который следует рассасывать во рту.

При этом отмечается, что напиток какао или горячий шоколад не способствуют уменьшению кашля и даже добавляют раздражения слизистой горла.

В декабре эксперты «Росконтроля» проверили шоколадные конфеты, продающиеся на прилавках российских магазинов, и назвали лучшие.

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