Найденный на улицах Эквадора мужчина пропал в России 8 лет назад

Найденный на улицах Эквадора мужчина пропал в России 8 лет назад

Посольство России в Эквадоре подтвердило факт возвращения на родину в Петербург россиянина, который около восьми лет назад пропал в России без вести. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипмиссии в пятницу, 12 января.