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12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
08:09 (мск), источник: Известия

Найденный на улицах Эквадора мужчина пропал в России 8 лет назад

Посольство России в Эквадоре подтвердило факт возвращения на родину в Петербург россиянина, который около восьми лет назад пропал в России без вести. Об этом «РИА Новости» сообщили в дипмиссии в пятницу, 12 января.

Речь идет о россиянине Максиме Бахареве, которого нашли социальные службы на улицах столицы Кито — бездомного и без денег.

«Состояние его здоровья было не самым хорошим, в частности, в плане психического расстройства», — заявил пресс-секретарь посольства Андрей Щедрин.

Дипломат добавил, что родители оплатили перелет сына на родину, в Санкт-Петербург, самолетом авиакомпании Lufthansa.

В марте 2018 года правительство Омской области выделило 7 млн рублей для обеспечения пособиями 4 тыс. человек, которые вернутся на родину из-за рубежа в 2018 году. Большая часть средств поступила в бюджет из федеральной казны.

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