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Фоторепортажи
11:56 (мск), источник: Известия

Борис Джонсон решил жениться на девушке значительно моложе его

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объявил о своей влюбленности в 30-летнюю Кэрри Симондс, которая является советником финансовой фирмы Bloomberg. Об этом сообщают друзья Джонсона, пишет The Sun.

Источник: AP 2019

Отмечается, что 54-летний отец четырех детей готов обручиться со своей новой возлюбленной, так как находится «полностью в ее плену».

«Приятно видеть. Он бегает вокруг нее как щенок. И он очень заботливый, но отчаянный», — сказал его друг.

Уточняется, что Симондс еще не видела детей Джонсона. Его старшая дочь Лара всего на пять лет моложе избранницы отца. Тем не менее, Симондс уже переехала к британскому политику.

Джонсон официально объявил о разводе со своей женой Мариной Уилер после 25 лет брака в сентябре прошлого года. Отмечается, что причиной расставания стали измены Джонсона.

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