Борис Джонсон решил жениться на девушке значительно моложе его

Источник: AP 2019

Отмечается, что 54-летний отец четырех детей готов обручиться со своей новой возлюбленной, так как находится «полностью в ее плену».

«Приятно видеть. Он бегает вокруг нее как щенок. И он очень заботливый, но отчаянный», — сказал его друг.

Уточняется, что Симондс еще не видела детей Джонсона. Его старшая дочь Лара всего на пять лет моложе избранницы отца. Тем не менее, Симондс уже переехала к британскому политику.