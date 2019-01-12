Владимирскую чиновницу могут лишить поста за некорректный совет врачам в Струнине

Поводом для сомнений в этом вопросе стало высказывание Чекуновой при посещении больницы в городе Струнино, на состояние которой горожане летом жаловались президенту РФ в ходе «прямой линии»: на просьбу помочь с оснащением чиновница посоветовала врачам помыть полы и повесить занавески.

Как ранее сообщила местная телерадиокомпания «Губерния 33», во время посещения струнинской больницы 11 января персонал попросил Чекунову помочь с оснащением компьютерами и организацией транспортного обслуживания.

Однако в ответ чиновница посоветовала медикам начать с себя — помыть полы и повесить занавески.

«При согласовании кандидатов на должности заместителей губернатора Владимирской области депутатами будут учитываться профессионализм, опыт, умение общаться с людьми — то, как они зарекомендовали себя, временно исполняя обязанности замов. Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона», — сказал Картухин, добавив, что региональный парламент в сентябре 2018 года принял решение согласовывать всех вновь назначаемых заместителей главы региона.

Картухин также отметил, что после данного высказывания Чекуновой необходимо извиниться перед персоналом струнинской больницы.