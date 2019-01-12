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17:30 (мск), источник: ТАСС

Владимирскую чиновницу могут лишить поста за некорректный совет врачам в Струнине

ТАСС, 12 января. Депутаты законодательного собрания Владимирской области могут не согласовать кандидатуру Марины Чекуновой на должность первого замглавы региона, сообщил ТАСС в субботу заместитель председателя регионального парламента Вячеслав Картухин.

Поводом для сомнений в этом вопросе стало высказывание Чекуновой при посещении больницы в городе Струнино, на состояние которой горожане летом жаловались президенту РФ в ходе «прямой линии»: на просьбу помочь с оснащением чиновница посоветовала врачам помыть полы и повесить занавески.

Как ранее сообщила местная телерадиокомпания «Губерния 33», во время посещения струнинской больницы 11 января персонал попросил Чекунову помочь с оснащением компьютерами и организацией транспортного обслуживания.

Однако в ответ чиновница посоветовала медикам начать с себя — помыть полы и повесить занавески.

«При согласовании кандидатов на должности заместителей губернатора Владимирской области депутатами будут учитываться профессионализм, опыт, умение общаться с людьми — то, как они зарекомендовали себя, временно исполняя обязанности замов. Высказывание Марины Чекуновой может повлиять на ее согласование депутатами на должность первого заместителя главы региона», — сказал Картухин, добавив, что региональный парламент в сентябре 2018 года принял решение согласовывать всех вновь назначаемых заместителей главы региона.

Картухин также отметил, что после данного высказывания Чекуновой необходимо извиниться перед персоналом струнинской больницы.

Седьмого июня 2018 года жители Струнина на «прямой линии» с президентом России пожаловались на качество медобслуживания в городе, после чего глава государства поручил провести капремонт зданий филиала Александровской ЦРБ в Струнине, а также детской поликлиники. Ответственность за исполнение поручения была возложена на Минздрав РФ, а отчитаться о ремонте до 31 декабря 2018 года было поручено министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой и тогдашнему губернатору Светлане Орловой. Однако в конце декабря новый владимирский губернатор Владимир Сипягин попросил Минздрав РФ перенести срок исполнения поручений на декабрь 2019 года.

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