Петербургских учителей выгнали на уборку снега

Источник: РИА "Новости"

«Распоряжение из районной администрации пришло. Ну не распоряжение, а призыв. Вот и убираемся», — рассказала изданию одна из педагогов, принявшая участие в уборке снега на прилегающей к школе № 394 территории. За подробной информацией она посоветовала обратиться к директору образовательного учреждения. Та лишь подтвердила, что в субботнике участвуют все учителя, и перенаправила корреспондента «Фонтанки» в администрацию Красносельского района Санкт-Петербурга.

Указывается, что на время субботника учителя были организованы в несколько смен, каждая из которых отработала по часу.

Учителя школы № 200 подтвердили, что распоряжение из администрации имело место. «Конечно, нам очень нравится убирать снег в свой выходной», — сказал один из педагогов с нескрываемым сарказмом.

«Фонтанка» отмечает, что в субботнике приняли участие и чиновники, в том числе глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, который заявил, что работники школ, детских садов и медицинских учреждений района синхронно вышли на субботник без приказов.

При этом учителя школы № 564 (Адмиралтейский район) рассказали, что их также призвали на борьбу со снегом.

Как утверждается, они не только занимались расчисткой прохода к учебному заведению, но и сбрасывали снег с крыши школы.

Один из педагогов рассказал, что слышал об «обязательных субботниках» для всех школ Адмиралтейского района. У школ еще одного района города — Московского — обнаружить педагогов, занятых расчисткой территории, издание не смогло.