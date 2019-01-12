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19:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Петербургских учителей выгнали на уборку снега

Учителя всех школ в Красносельском и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга в «добровольно-принудительном» порядке вышли на субботник 12 января. Об этом сообщает «Фонтанка».

Источник: РИА "Новости"

«Распоряжение из районной администрации пришло. Ну не распоряжение, а призыв. Вот и убираемся», — рассказала изданию одна из педагогов, принявшая участие в уборке снега на прилегающей к школе № 394 территории. За подробной информацией она посоветовала обратиться к директору образовательного учреждения. Та лишь подтвердила, что в субботнике участвуют все учителя, и перенаправила корреспондента «Фонтанки» в администрацию Красносельского района Санкт-Петербурга.

Указывается, что на время субботника учителя были организованы в несколько смен, каждая из которых отработала по часу.

Учителя школы № 200 подтвердили, что распоряжение из администрации имело место. «Конечно, нам очень нравится убирать снег в свой выходной», — сказал один из педагогов с нескрываемым сарказмом.

«Фонтанка» отмечает, что в субботнике приняли участие и чиновники, в том числе глава администрации Красносельского района Виталий Черкашин, который заявил, что работники школ, детских садов и медицинских учреждений района синхронно вышли на субботник без приказов.

При этом учителя школы № 564 (Адмиралтейский район) рассказали, что их также призвали на борьбу со снегом.

Как утверждается, они не только занимались расчисткой прохода к учебному заведению, но и сбрасывали снег с крыши школы.

Один из педагогов рассказал, что слышал об «обязательных субботниках» для всех школ Адмиралтейского района. У школ еще одного района города — Московского — обнаружить педагогов, занятых расчисткой территории, издание не смогло.

Высота снежного покрова в первые десять дней января 2019 года в Санкт-Петербурге составила 45 сантиметров (за аналогичный период 2018 года накопилось лишь 10,2 сантиметра снега, напоминает «Фонтанка»). Временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов заявил, что выдаст чиновникам лопаты с надписью «лопата Беглова» для уборки улиц города, на которых Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга выявила нарушения.

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