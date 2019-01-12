Бравшая интервью у Путина телеведущая покинет NBC с $30 млн отступных

По данным источника NBC, Келли получит выплату в размере $30 млн. Эта сумма представляет собой остаток от ее трехлетнего контракта на $69 млн.

В октябре 2018 г. стало известно, что NBC решил расстаться с Келли в связи с ее комментариями в авторском шоу. В эфире своей передачи Келли заявила, что белый гражданин США не может на хэллоуин использовать черный грим, не оказавшись объектом критики. С аналогичными проблемами, по ее мнению, столкнутся и афроамериканцы. Позже Келли извинилась в прямом эфире за свои слова.