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22:38 (мск), источник: Ведомости

Бравшая интервью у Путина телеведущая покинет NBC с $30 млн отступных

Телеведущая Мегин Келли и NBC News согласовали условия ее увольнения, сообщает американский телеканал. «Стороны решили свои разногласия, и Мегин Келли больше не является сотрудником NBC», — говорится в официальном заявлении компании.

По данным источника NBC, Келли получит выплату в размере $30 млн. Эта сумма представляет собой остаток от ее трехлетнего контракта на $69 млн.

В октябре 2018 г. стало известно, что NBC решил расстаться с Келли в связи с ее комментариями в авторском шоу. В эфире своей передачи Келли заявила, что белый гражданин США не может на хэллоуин использовать черный грим, не оказавшись объектом критики. С аналогичными проблемами, по ее мнению, столкнутся и афроамериканцы. Позже Келли извинилась в прямом эфире за свои слова.

В июне 2017 г. Келли была модератором на Петербургском международном экономическом форуме. Телеведущая общалась с президентом России Владимиром Путиным — как на пленарном заседании, так и за пределами форума в формате интервью. Второй раз интервью у российского президента она брала весной 2018 г., после того как Путин презентовал Федеральному собранию новейшее отечественное вооружение.

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