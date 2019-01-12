Гинеколог и айтишник: кто зарабатывает больше всех

Источник: Reuters

В январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий от компании HeadHunter вошли 20 специальностей. На первом месте — вакансия врача, акушера-гинеколога, репродуктолога в Москве.

Работодатели готовы предложить успешному кандидату с такой специальностью от 574 тысяч рублей, но до вычета НДФЛ.

На аналогичную сумму (от 500 тысяч рублей на руки) могут рассчитывать технический директор и менеджер по продажам нефтепродуктов. Эти позиции также открыты в Москве.

Затем следует вакансии Python developer в Москве ($4 тыс на руки). Потенциальный работодатель — одна из глобальных американских IT-компаний, сфокусированная на разработке систем видеонаблюдения (IP Video Management Systems).

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Вот как эта компания позиционирует себя на рынке: «Мы делаем мощное, захватывающее, простое в использовании программное обеспечение для управления сетевым видео. В результате семилетней работы талантливых людей мы быстро превратились в успешную и быстрорастущую компанию. Уже сегодня наша система видеонаблюдения представлена в Северной Америке, в Европе, в Азии».

И вот какой сотрудник требуется такой компании: «Человек, которого мы ищем, должен быть мотивированным, инициативным, умеющим отстаивать свои идеи, любящим работу и умеющим отдыхать. Мы больше заинтересованы в тех людях, которые предпочитают и умеют администрировать себя сами, а не нуждаются в постоянном руководстве».

Айтишники и стоматологи всегда в цене

Зарплату от полумиллиона рублей до вычета НДФЛ можно отыскать не только в Москве. Есть вакансия финансового директора во Владивостоке.

В десятку предложений с самыми высокими зарплатами также вошли позиции командира воздушного судна, директора по рекламе и маркетингу, коммерческого директора, стоматолога.

Высокооплачиваемые вакансии имеются также в Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Брянске, Бердске, Ростове-на-Дону и Симферополе.

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Один самых финансово привлекательных для соискателей — рынок IT-технологий. К такому выводу пришли эксперты портала по поиску работы SuperJob. По их мнению, в 2019 году вырастет спрос на разработчиков приложений для iOS и Android из-за очень высокого темпа развития мобильных технологий.

При этом спрос на такие вакансии держится пока на низком уровне, то есть менее двух человек на место. В среднем такие специалисты получают 130−140 тыс. руб. в месяц, а зарплатный потолок находится на уровне 300 тыс. руб. Это московские вакансии.

Будет расти спрос на UI/UX-дизайнеров, которые занимаются проектированием интерфейсов на различных платформах. Сейчас такие специалисты в среднем получают 110−120 тыс. руб. в месяц, а «потолок» — 250 тыс. руб.

Аналитики подчеркнули, что ожидают повышенного интереса к специалистам, занимающимся тестированием программных продуктов. Из-за растущих требований к качеству программного обеспечения. Сейчас они получают 80−90 тыс. руб. Зарплатный максимум — те же 250 тыс. руб.

Кто останется без зарплаты

Всегда в цене коммерческие и финансовые директора. Между тем в Минтруде считают, что в наступившем году работникам финансовой сферы угрожают сокращения. Об этом говорится в исследовании этого ведомства.

В документе содержится прогноз по увольнениям с 12 декабря по 16 марта. Записка была составлена на основе опроса 46 тыс. организаций, в которых работают 12 миллионов человек.

«Больше всего людей под риском увольнения — 30,5 тысяч человек — в финансовой и банковской сферах, указано в документе. В транспортной сфере потерять работу могут 27,7 тысяч сотрудников», — говорится в записке.

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На третьем месте по риску лишиться работы — сотрудники предприятий сферы производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники, где уволить могут 16,6 тысяч человек.

Также риски увольнений высоки в сферах добычи энергетических ископаемых, производства и передачи электроэнергии и другого топлива, производства машин и оборудования, производства стройматериалов и автомобилестроения.