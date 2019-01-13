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00:57 (мск), источник: РИА Новости

Не жмите руку капитану! Удивительные правила круизных лайнеров

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Круизные лайнеры считаются идеальными местами для отдыха, осмотра достопримечательностей и развлечений, но на многих судах пассажирам приходится соблюдать ряд довольно жестких правил, сообщает Insider.

Источник: РИА Новости

Некоторые правила, например, запрет на ношение джинсов, могут шокировать пассажиров и показаться абсурдными.

Есть ограничения и на употребление алкоголя, и на проявление внимания к сотрудникам лайнеров.

В бассейн — по паспорту

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Одна из крупных американских круизных компаний разрешает посещать бассейн только взрослым — людям старше шестнадцати лет. Для тех, кому больше трех и меньше семнадцати, на корабле есть отдельный бассейн.

Недетское дело

Есть путешествия, предназначенные преимущественно для взрослых. Так, компания, которая специализируется на парусных круизах, не берет на борт детей младше восьми лет, а любого гостя в возрасте до 21 года в поездке должен сопровождать гость в возрасте 25 лет и старше.

В большинстве компаний действует запрет на круизы для женщин, находящихся на поздних сроках беременности.

Нельзя летать и кататься

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В ряде круизных фирм запрещено использовать на борту дроны, кататься по палубе на гироскутерах, велосипедах и даже использовать обувь с колесиками. Цель таких ограничений — защитить от столкновений ничего не подозревающих пассажиров и сотрудников лайнера. Также компании обычно запрещают пассажирам запускать воздушных змеев на палубе корабля.

Без игр и вина

Есть лайнеры, на которых действуют ограничения на видеоигры. В частности, на те, которые требуют подключения к телевизору.

Правила, касающиеся алкоголя на борту, тоже бывают довольно жесткими. Например, нельзя пить напитки, купленные туристом на суше, в общественных местах. На борт некоторых лайнеров и вовсе запрещено проносить алкоголь, хотя большинство круизных линий позволяют пассажирам взять с собой до двух бутылок вина.

Встречается на круизных лайнерах и так называемый пробковый сбор. Гости могут бесплатно выпить вино в своей каюте, но тем, кто решит это сделать в общественных местах на корабле, придется заплатить 15 долларов за каждую пробку.

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Пассажирам, как правило, не разрешается курить или использовать вейп, хотя есть компании, которые позволяют это делать на открытых палубах.

Строгий дресс-код

Предполагается, что в круизе пассажиры будут следовать дресс-коду «resort casual». Это означает, что гости могут одеваться так, как им нравится, пока они не выглядят так, как будто отдыхают на пляже. При этом в ряде круизных компаний вводят строгий дресс-код для посетителей ресторанов. В частности, туда нельзя приходить с голыми ногами, в майках, бейсболках, купальных костюмах, джинсах. Бывает, что под запрет попадают пляжные шляпы и шлепанцы.

Использование электрических устройств для выпрямления или завивки волос также разрешено не везде. А еще многие круизные компании не позволяют пассажирам брать в поездку предметы, которые выделяют тепло.

Держи дистанцию

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Зачастую на борт нельзя приглашать своих друзей, если они не оплатили круиз. Подружиться с персоналом также не получится. В правилах обычно прописано, что «членам экипажа запрещено вступать в физические отношения с гостями», также персоналу «не разрешается общаться с гостями за пределами их профессиональных обязанностей».

Хотя сотрудники «дружелюбны и общительны», пассажиры не должны «неверно истолковывать это дружелюбие».

Более того, в некоторых компаниях запрещено пожимать руку капитану и посещать рубку. Запрет на рукопожатие продиктован заботой о здоровье членов корабля и пассажиров. Это должно позволить избежать распространения вирусов.

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