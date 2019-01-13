Не жмите руку капитану! Удивительные правила круизных лайнеров

Некоторые правила, например, запрет на ношение джинсов, могут шокировать пассажиров и показаться абсурдными.
Есть ограничения и на употребление алкоголя, и на проявление внимания к сотрудникам лайнеров.
Одна из крупных американских круизных компаний разрешает посещать бассейн только взрослым — людям старше шестнадцати лет. Для тех, кому больше трех и меньше семнадцати, на корабле есть отдельный бассейн.
Есть путешествия, предназначенные преимущественно для взрослых. Так, компания, которая специализируется на парусных круизах, не берет на борт детей младше восьми лет, а любого гостя в возрасте до 21 года в поездке должен сопровождать гость в возрасте 25 лет и старше.
В большинстве компаний действует запрет на круизы для женщин, находящихся на поздних сроках беременности.
В ряде круизных фирм запрещено использовать на борту дроны, кататься по палубе на гироскутерах, велосипедах и даже использовать обувь с колесиками. Цель таких ограничений — защитить от столкновений ничего не подозревающих пассажиров и сотрудников лайнера. Также компании обычно запрещают пассажирам запускать воздушных змеев на палубе корабля.
Есть лайнеры, на которых действуют ограничения на видеоигры. В частности, на те, которые требуют подключения к телевизору.
Правила, касающиеся алкоголя на борту, тоже бывают довольно жесткими. Например, нельзя пить напитки, купленные туристом на суше, в общественных местах. На борт некоторых лайнеров и вовсе запрещено проносить алкоголь, хотя большинство круизных линий позволяют пассажирам взять с собой до двух бутылок вина.
Встречается на круизных лайнерах и так называемый пробковый сбор. Гости могут бесплатно выпить вино в своей каюте, но тем, кто решит это сделать в общественных местах на корабле, придется заплатить 15 долларов за каждую пробку.
Пассажирам, как правило, не разрешается курить или использовать вейп, хотя есть компании, которые позволяют это делать на открытых палубах.
Предполагается, что в круизе пассажиры будут следовать дресс-коду «resort casual». Это означает, что гости могут одеваться так, как им нравится, пока они не выглядят так, как будто отдыхают на пляже. При этом в ряде круизных компаний вводят строгий дресс-код для посетителей ресторанов. В частности, туда нельзя приходить с голыми ногами, в майках, бейсболках, купальных костюмах, джинсах. Бывает, что под запрет попадают пляжные шляпы и шлепанцы.
Использование электрических устройств для выпрямления или завивки волос также разрешено не везде. А еще многие круизные компании не позволяют пассажирам брать в поездку предметы, которые выделяют тепло.
Зачастую на борт нельзя приглашать своих друзей, если они не оплатили круиз. Подружиться с персоналом также не получится. В правилах обычно прописано, что «членам экипажа запрещено вступать в физические отношения с гостями», также персоналу «не разрешается общаться с гостями за пределами их профессиональных обязанностей».
Хотя сотрудники «дружелюбны и общительны», пассажиры не должны «неверно истолковывать это дружелюбие».
Более того, в некоторых компаниях запрещено пожимать руку капитану и посещать рубку. Запрет на рукопожатие продиктован заботой о здоровье членов корабля и пассажиров. Это должно позволить избежать распространения вирусов.