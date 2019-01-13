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12:03 (мск), источник: Известия

Принц Гарри и Меган Маркл не пришли на день рождения Кейт Миддлтон

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отсутствовали на дне рождения жены принца Уильяма Кейт Миддлтон, пишет в воскресенье, 13 января, The Sun.

Источник: Reuters

6 января герцогиня Кембриджская отпраздновала 37-летие в своем загородном доме в Норфолке в кругу родственников и близких.

Как уточняет International Business Times, в тот же день Уильям и Кейт присутствовали на церковной службе с королевой Елизаветой II. При этом герцогиня и герцог Сассекские не появились и там.

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Спустя три дня, по информации издания, Миддлтон второй раз отпраздновала свой день рождения, но уже в узком семейном кругу.

По сведениям СМИ, у герцогинь непростые отношения. Они ухудшились после Рождества в 2017 году, которое они встречали вместе. Жена принца Гарри обиделась на слова супруги герцога Кембриджского.

В прошлое Рождество пары снова были замечены вместе. Маркл и Миддлтон казались дружелюбными. Однако эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что это только видимость.

28 декабря Daily Mail сообщила, что королевская семья Великобритании обескуражена тратами герцогини Сассекской. Эксперты подсчитали стоимость ее модных нарядов и пришли к выводу, что за год Маркл потратила на гардероб £1 млн (87 млн рублей). В пример ей часто приводят Кейт Миддлтон, которая достаточно скромно одевается и даже может позволить себе выйти в вещах из масс-маркета.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая прошлого года. Церемония венчания прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем. 15 октября стало известно, что пара ожидает первенца.

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