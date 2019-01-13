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13:51 (мск), источник: ТАСС

Суд вернул иск главы Росгвардии Золотова к блогеру Навальному

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации главы Росгвардии Виктора Золотова к блогеру Алексею Навальному возвращен истцу. Соответствующая информация опубликована на сайте Люблинского суда Москвы.

В декабре прошлого года суд оставил без движения иск Золотова в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, истцу был предоставлен срок для устранения недостатков до 9 января 2019 года. Недостатки истцом устранены не были.

Позднее адвокат Золотова Шота Горгадзе сообщил, что больше не представляет интересы главы Росгвардии.

11 декабря представитель Золотова подал иск в Люблинский суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. В исковом заявлении Золотов просил признать распространенные Навальным сведения порочащими его и не соответствующими действительности. По его словам, речь шла о сведениях о недвижимости и руководстве ведомства, которое «объедает своих сотрудников». Истец также просил взыскать с ответчика 1 млн рублей.

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