Суд вернул иск главы Росгвардии Золотова к блогеру Навальному

В декабре прошлого года суд оставил без движения иск Золотова в связи с его несоответствием требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, истцу был предоставлен срок для устранения недостатков до 9 января 2019 года. Недостатки истцом устранены не были.

11 декабря представитель Золотова подал иск в Люблинский суд Москвы о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному. В исковом заявлении Золотов просил признать распространенные Навальным сведения порочащими его и не соответствующими действительности. По его словам, речь шла о сведениях о недвижимости и руководстве ведомства, которое «объедает своих сотрудников». Истец также просил взыскать с ответчика 1 млн рублей.