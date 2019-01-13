Россия вошла в десятку самых умных стран мира. Первое место заняла Япония
Рейтинг составили исследователи британского портала Vouchercloud, который помогает экономить на покупках.
Рейтинг составили исследователи британского портала Vouchercloud, который помогает экономить на покупках.
Россия заняла шестое место в рейтинге 25 умнейших стран мира, составленным порталом Vouchercloud. Рейтинг возглавила Япония, далее идут Швейцария, Китай, США и Нидерланды.
По числу нобелевских лауреатов Россия вошла в восьмерку лидеров, по уровню школьного образования — в шестерку. В списке с показателями IQ россияне заняли 32-е место. Япония и Швейцария занимают высокие позиции по всем трем позициям. Китай получил третье место благодаря показателям IQ (второе место), а американцы заняли четвертое место в рейтинге за счет самого большого числа нобелевских лауреатов.
В рейтинге особое внимание уделяется странам
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