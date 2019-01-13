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16:19 (мск), источник: Esquire

Россия вошла в десятку самых умных стран мира. Первое место заняла Япония

Рейтинг составили исследователи британского портала Vouchercloud, который помогает экономить на покупках.

Источник: Reuters

Россия заняла шестое место в рейтинге 25 умнейших стран мира, составленным порталом Vouchercloud. Рейтинг возглавила Япония, далее идут Швейцария, Китай, США и Нидерланды.

Выводы исследователей Vouchercloud основываются на трех факторах: число нобелевских лауреатов, средний IQ населения и результаты успеваемости в школе.
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По числу нобелевских лауреатов Россия вошла в восьмерку лидеров, по уровню школьного образования — в шестерку. В списке с показателями IQ россияне заняли 32-е место. Япония и Швейцария занимают высокие позиции по всем трем позициям. Китай получил третье место благодаря показателям IQ (второе место), а американцы заняли четвертое место в рейтинге за счет самого большого числа нобелевских лауреатов.

В рейтинге особое внимание уделяется странам Восточно-Азиатского региона. А Южная Корея, Тайвань и Сингапур не смогли вырваться в лидеры только из-за невысоких показателей по числу нобелевских лауреатов. Журналист Forbes Дункан Мэдден полагает, что ситуация скоро изменится, и эти страны станут во главе рейтинга.

Vouchercloud — это портал и приложение для поиска скидок и выгодных предложений, позволяющее экономить на покупках.

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