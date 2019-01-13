Нобелевского лауреата лишили почетных званий за сомнения в уме чернокожих

Источник: AFP 2019

Американский ученый Джеймс Уотсон, удостоенный Нобелевской премии за открытие ДНК, лишен всех почетных званий из-за его скандальных заявлений о связи расы и интеллекта.

Как сообщает «Би-би-си», знаменитый биолог в телепередаче вновь поднял вопрос о том, что якобы гены влияют на различие между средним IQ представителей европеоидной и негроидной рас.

В лаборатории в Колд Спринг Харбор, директором которой Уотсон ранее являлся, назвали его слова бездоказательными и необдуманными.

90-летний ученый и ранее выдвигал подобные предположения. В частности, в 2007 году он заявил, что будущее Африки представляется ему довольно печальным, так как «вся наша социальная политика основана на предположении, что их интеллект соответствует нашему. Тестирования показывают, что это не так».

Как подчеркивал Уотсон, он надеется, что все люди равны, но «кому приходилось иметь дело с чернокожими подчиненными, тот знает, что это не так».

Из-за тех замечаний он потерял пост в лаборатории в Колд Спринг Харбор, но сохранил почетные звания после написанного письма с извинениями. Но после нового документального фильма, показанного в США, лаборатория решила лишить ученого и этого.

Сын биолога Руфус Уотсон заявил, что его отец может показаться расистом и сторонником дискриминации, но это не так.

Они представляют лишь довольно узкую интерпретацию генетического предназначения… Лаборатория была смыслом жизни для моего отца, а теперь они считают его обузой. Руфус Уотсон Сын биолога

Джеймс Уотсон получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1962 году совместно с Фрэнсисом Криком и Морисом Уилкинсом за открытие структуры молекулы ДНК. В 2014 году он продал свою медаль, заявив, что научное сообщество затравило его за высказывания о расе и интеллекте.