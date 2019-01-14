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05:36 (мск), источник: ТАСС

Источник: причиной сбоя «Спектра-Р» могла стать космическая радиация

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/ — По словам собеседника агентства, специалисты предполагают, что на работоспособность устройства повлияла доза радиации, накопившаяся в электронике за почти восемь лет.

Причиной отказа командного передатчика радиотелескопа «Спектр-Р» могла стать космическая радиация, накопившаяся в электронике аппарата за почти восемь лет полета. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

«В качестве причины неработоспособности приемо-передающего устройства “Спектра-Р” специалисты предполагают влияние дозы радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что это — третий резервный передатчик для приема управляющих команд с Земли, первые два — основной и второй резервный — вышли из строя ранее. «Однако специалисты РКС и НПО им. Лавочкина не исключают, что командную линию радиосвязи с радиотелескопом удастся восстановить», — добавил он.

Собеседник уточнил, что для решения таких проблем, как на «Спектре», применяются два метода: «мягкий» предполагает перезагрузку программного обеспечения, «жесткий» — перезагрузку с отключением питания спутника. «Второй метод не подходит, так как остался последний комплект приемника в работе и мы не сможем включить аппарат — некому будет принять радиокоманду с Земли. “Мягкий” метод автоматически сейчас реализуется: перезагрузка ведется каждые восемь часов», — пояснил источник.

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Потеря управления

О проблемах с аппаратом «Спектр-Р» информировало в пятницу вечером со ссылкой на руководителя проекта «Радиоастрон» Юрия Ковалева издание «Газета.ру». Академик РАН, директор Астрокосмического центра ФИАН (заказчик проекта «Радиоастрон») Николай Кардашев со своей стороны рассказал ТАСС, что от космического аппарата поступает сигнал, но потеряно управлением спутником.

Позднее в Роскосмосе сообщили журналистам, что над устранением неполадок на спутнике работают специалисты главной оперативной группы управления космическими аппаратами. Один из сеансов связи был проведен в воскресенье днем, однако установить контроль над аппаратом не удалось. Следующий сеанс связи проведут в понедельник.

Как подчеркнули ранее в Роскосмосе, радиотелескоп «Спектр-Р» превысил срок своей активной работы в 2,5 раза.

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