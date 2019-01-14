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07:07 (мск), источник: Известия

Назван замедляющий старение продукт

В белых грибах содержатся вещества, способные замедлять процессы старения в организме. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании (США), пишет Medical News Today.

Источник: AP 2019

Их исследование показало, что белые грибы являются источником антиоксидантной аминокислоты эрготионеина, которая не вырабатывается в организме самостоятельно.

Получает человек это вещество только из рациона, при этом в белых грибах эрготионеина минимум в 10 раз больше, чем в любых других содержащих его продуктах.

Помимо этого, в грибах содержится еще один важный антиоксидант глутатион.

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Антиоксидантные вещества обладают свойством контролировать уровень активных форм кислорода, включая свободные радикалы в клетках. Благодаря этому они предотвращают повреждение ДНК, необходимых для жизни клеток молекул и клеточных мембран.

Процессы старения в организме обусловлены именно накоплению повреждений в клетках из-за окисления. Таким образом, защитные действия антиоксидантов способны замедлить старение.

«Важнейшими питательными веществами, содержащимися в белых грибах, являются селен, витамин D, глутатион и эрготионеин. Все они действуют как антиоксиданты, способные смягчить окислительный стресс», — пояснили авторы статьи.

Поводом для исследования влияния грибов на организм послужили исследования ученых из Сингапура и Японии. В первом случае специалисты пришли к выводу, что при снижении эрготионеина увеличивается число когнитивных нарушений, во втором — что употребляющие грибы пожилые люди реже страдают от деменции.

27 декабря ученые назвали главные причины преждевременного старения.

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