Рискованный способ добраться на работу

Они возят пассажиров в самодельных повозках, толкая их по железнодорожным путям, по которым движутся поезда.

Такой рискованный и незаконный способ передвижения позволяет бездомным заработать на пропитание, а пассажирам — быстро и дешево добраться на работу или учебу.