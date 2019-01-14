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10:05 (мск), источник: BBC News Русская служба

Рискованный способ добраться на работу

В столице Филиппин Маниле бездомные запустили альтернативный вид транспорта.

Они возят пассажиров в самодельных повозках, толкая их по железнодорожным путям, по которым движутся поезда.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такой рискованный и незаконный способ передвижения позволяет бездомным заработать на пропитание, а пассажирам — быстро и дешево добраться на работу или учебу.

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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