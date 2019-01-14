Старейшему амурскому тигру Приморья Тихону залечили зубы

Источник: АНО «Центр по изучению и сохранению популяции аму

В конце прошлого года региональное пограничное управление УФСБ сообщало, что на горно-таежном пограничном участке в Уссурийске ночью из запертых вольеров исчезли две служебные собаки. На колючей проволоке нашли клочки тигриной шерсти, и пограничники предположили, что собак могли утащить два тигра. Территория службы входит в состав национального парка «Земля леопарда». После тигр вновь возвращался к погранзаставе, не выказывал страха перед людьми и не реагировал на отпугивание. Вечером 2 января его поймали и доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка.

Сотрудники нацпарка отмечали, что это хищник по имени Тихон, старейший из тигров в регионе, ему не меньше 13 лет.

Отмечается, что для лечения зубов тигру пригласили врачей-стоматологов Эмму Мурадян и Виталия Двоеглазова.

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«Ввиду того, что тигр имеет уже почтенный возраст, у него наблюдается ярко выраженная равномерная возрастная стираемость зубов фронтального отдела нижней и верхней челюсти, оголение пульпы клыков в результате повреждений. При оголении пульпы появляются болезненные ощущения на любые виды раздражителей, прежде всего механические. Мы с коллегой оказали животному необходимую помощь: провели лечение корневых каналов всех четырех клыков с последующим небольшим восстановлением коронковой части. Это позволило снять острую боль, которую тигр испытывал при приеме пищи», — приводятся в сообщении слова Мурадян.

Уточняется, что после отлова специалисты также провели комплексный осмотр хищника — его взвесили и измерили, взяли у него анализы крови на инфекции, сделали рентген и УЗИ. У тигра не нашли старых огнестрельных ранений, повреждений лап и позвоночника. Пробы крови и результаты УЗИ еще предстоит проанализировать.

Выявлены отклонения от нормы по весу — тигр явно голодал. Во-вторых, подтвердились предположения о проблемах с зубами: все четыре клыка сломаны, имеют повреждения все резцы, обломан один предкоренной зуб. Выявленные повреждения указывают на то, что дело не только в естественных возрастных изменениях, но и в антропогенном факторе: тигру явно доводилось грызть не только пищу, но и металлические предметы. Возможно, проблемы тигра с питанием были обусловлены как раз тем, что его беспокоила зубная боль и, возможно, возрастные проблемы с суставами, что, конечно, не исключает наличие какого-либо заболевания. Сергей Арамилев гендиректор центра «Амурский тигр»