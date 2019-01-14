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17:48 (мск), источник: RNS

Счетная палата оценила доступность системы-112 в России

В настоящее время системой-112 могут полноценно воспользоваться только 28% населения России, которые проживают на 15% территории страны. Об этом заявила заместитель председателя Счетной палаты Вера Чистова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Такие данные получены по итогам проверки реализации ФЦП «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру “112” в Российской Федерации на 2013−2017 годы», на которую из бюджетов всех уровней было выделено более 14 млрд рублей.

В результате проверки было установлено, что в 73 регионах России система-112 развернута не полностью.

«В настоящее время ее возможностями полноценно воспользоваться могут только 28% населения, проживающего на 15% территории страны», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Счетной палаты Веры Чистовой.

По словам Чистовой, система к настоящему моменту развернута не полностью из-за недостатков межведомственного взаимодействия, в частности, из-за недостаточного уровня цифровой интеграции системы с ведомственными дежурными службами.

Так, система-112 не позволяет передать данные экстренного вызова в службы «01», «02» и «03» в автоматизированном режиме в 17 регионах России, что приводит к увеличению времени реагирования на вызов.

Кроме того, на замедление реализации программы повлияло сокращение финансирования, которое уменьшилось в несколько раз по сравнению с первоначальной концепцией.

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«Такое заметное снижение финансирования — с 65 млрд рублей до 11 млрд рублей в окончательном виде, включая средства субъектов, — говорит о том, что приоритет данной программы год от года снижался», — добавила Чистова.

Она отметила, что в подобных условиях сокращения финансирования МЧС России не приняло эффективных мер по привлечению средств из внебюджетных источников и региональных бюджетов для реализации программы.

«По мнению Счетной палаты, вопрос создания системы-112 имеет большое общественное значение. Даже с учетом ее неполного развертывания система позволила сократить время реагирования экстренных служб, снизить количество погибших, пострадавших, а также размер экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий», — добавили в ведомстве.

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