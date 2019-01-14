Снимок куриного яйца побил рекорд по лайкам в Сети
У фото более 20 миллионов лайков.
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У фото более 20 миллионов лайков.
В начале января в Instagram появился аккаунт под названием world_record_egg. В нем была опубликована единственная фотография обычного куриного яйца. Именно ее создатели аккаунта решили сделать самым популярным снимком соцсети. И у них это получилось.
За 10 дней снимок набрал более 24 миллионов лайков, побив предыдущий рекорд Instagram — снимок новорожденной дочери Кайли Дженнер (18,2 млн лайков).
Сама звезда в ответ опубликовала видео, на котором разбивает точно такое же куриное яйцо.
Отметим, что это далеко не единичная попытка побить рекорд Instagram: в соцсети есть множество подобных аккаунтов и снимков, но до сих пор им не удавалось стать настолько популярными.