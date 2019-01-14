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11:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

Снимок куриного яйца побил рекорд по лайкам в Сети

У фото более 20 миллионов лайков.

В начале января в Instagram появился аккаунт под названием world_record_egg. В нем была опубликована единственная фотография обычного куриного яйца. Именно ее создатели аккаунта решили сделать самым популярным снимком соцсети. И у них это получилось.

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За 10 дней снимок набрал более 24 миллионов лайков, побив предыдущий рекорд Instagram — снимок новорожденной дочери Кайли Дженнер (18,2 млн лайков).

Создатели аккаунта с яйцом активно призывали пользователей лайкать снимок, в том числе в других соцсетях и под самым популярным постом Дженнер.

Сама звезда в ответ опубликовала видео, на котором разбивает точно такое же куриное яйцо.

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Отметим, что это далеко не единичная попытка побить рекорд Instagram: в соцсети есть множество подобных аккаунтов и снимков, но до сих пор им не удавалось стать настолько популярными.

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