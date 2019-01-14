Турция ужесточает правила перевозки туристов

Источник: CC0/Engin_Akyurt

Как сообщают турецкие СМИ, для борьбы с нелегальным перевозками пассажиров в Турции министерство транспорта страны разработало и внедрило со 2 января 2019 года государственную онлайн-систему U-ETDS, обязательную к использованию всеми транспортными средствами, которые перевозят иностранных туристов. Доступ к ней получат только те турецкие транспортные фирмы которые имеют лицензию D-2 (лицензия для перевозки пассажиров).

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Как рассказали представители турецкого турбизнеса, российские туроператоры работают с крупными и «белыми» турецкими принимающими компаниями, поэтому предполагается, что данное нововведение, скорее всего, не отразится ни на цене, ни на бизнес-процессах приема и отправки туристов.

Тем не менее, новая система должна дисциплинировать туристов: их будут сажать в автобус строго по списку, поданному в систему, и для опоздавших к своему трансферу может возникнуть больше проблем, чем это было раньше.