Турция ужесточает правила перевозки туристов
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. С января 2019 года министерство транспорта Турции внедрило
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. С января 2019 года министерство транспорта Турции внедрило
Как сообщают турецкие СМИ, для борьбы с нелегальным перевозками пассажиров в Турции министерство транспорта страны разработало и внедрило со 2 января 2019 года государственную
Как рассказали представители турецкого турбизнеса, российские туроператоры работают с крупными и «белыми» турецкими принимающими компаниями, поэтому предполагается, что данное нововведение, скорее всего, не отразится ни на цене, ни на
Тем не менее, новая система должна дисциплинировать туристов: их будут сажать в автобус строго по списку, поданному в систему, и для опоздавших к своему трансферу может возникнуть больше проблем, чем это было раньше.
При этом туристам, которые предпочитают не обращаться в агентства и заказывать трансфер у частных лиц в социальных сетях или через другие