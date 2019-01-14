В МЧС дали рекомендации по купанию в проруби
В ведомстве подчеркнули, что в холодной воде опасно находиться дольше минуты, а после купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
В ведомстве подчеркнули, что в холодной воде опасно находиться дольше минуты, а после купания нужно растереться махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве напомнило основные правила, которые помогут избежать переохлаждения при крещенских купаниях, подчеркнув, что опасно находиться в проруби дольше минуты.
«Крещение Господне — один из крупнейших праздников православной церкви. Главное управление МЧС России по городу Москве напоминает основные правила, при купании в Крещение: нельзя находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма», — сказали ТАСС в
«Для укрепления иммунитета необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов из предварительно подготовленного термоса», — сказали в ведомстве. Перед тем как окунуться в прорубь, нужно разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а к проруби подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что купание в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено.