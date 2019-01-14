Без штанов, но в шляпе: в Нью-Йорке в метро прошел традиционный флешмоб

В воскресенье в Большом яблоке было -2 и солнечно, однако «по ощущениям», как передают синоптики, было -7.
Впервые такая акция, организованная коллективом Improv Everywhere, который специализируется на шутливых флешмобах, была организована в 2002 году, тогда в мероприятии приняли участие всего семь человек. С годами все больше людей решались на такой странный эксперимент в холодное время года.
В этом году, по словам организаторов, только в
В воскресенье, помимо
Как объясняют организаторы, идея акции «Без штанов» проста: пассажиры садятся в вагон метро на конкретных остановках в середине зимы без штанов. Участники ведут себя так, как будто они не знают друг друга, и все они носят зимние пальто, шапки, шарфы и перчатки. Единственная необычная вещь — отсутствие штанов.
В этом году желающие принять участие в акции встречались в
Участники заходили в вагон, и после того как двери закрывались, они снимали штаны и продолжали ехать как обычно — смотрели
На вопросы других пассажиров отвечали: «мне жарко», «ой, забыл штаны» или
Отдельно участников просят вести себя предельно корректно и не делать ничего такого, что могло бы оскорбить других пассажиров.
Финальным местом сбора после проведения акции была станция метро Union Square на Манхэттене. Там за час до назначенного времени стали собираться журналисты и зеваки.
Первых участников, появлявшихся в фойе станции, окружали десятки камер. Самыми популярными были вопросы: «Зачем вы это делаете?» и «В который раз участвуете?».
В основном люди отвечали однообразно: «это весело», «чтобы рассмешить других», «участвую не первый раз».
Полицейские на станции были настроены вполне благодушно и только просили не загораживать пути прохода для остальных пассажиров.
Туристы активно фотографировались с «бесштанниками», вели прямые трансляции в социальных сетях. Сами участники акции с удовольствием позировали фотографам и операторам.
После окончания флешмоба принимавшие участие в акции дружно направились в один из баров