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12:22 (мск), источник: РИА Новости

Без штанов, но в шляпе: в Нью-Йорке в метро прошел традиционный флешмоб

НЬЮ-ЙОРК, 14 янв — РИА Новости, Ирина Андреева. Ежегодная 18-я акция «Поездка без штанов в метро» прошла в Нью-Йорке в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен участников заходили в вагоны метро, затем снимали штаны и оставались в нижнем белье, при этом сверху были одеты как обычно в это время года — в пальто, куртках, свитерах, шарфах, головных уборах.

Источник: РИА Новости

В воскресенье в Большом яблоке было -2 и солнечно, однако «по ощущениям», как передают синоптики, было -7.

От семи участников до нескольких тысяч

Впервые такая акция, организованная коллективом Improv Everywhere, который специализируется на шутливых флешмобах, была организована в 2002 году, тогда в мероприятии приняли участие всего семь человек. С годами все больше людей решались на такой странный эксперимент в холодное время года.

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В этом году, по словам организаторов, только в Нью-Йорке без штанов в метро проехали около 2 тысяч человек. Также к акции стали присоединяться другие города и страны. В 2016 году флешмоб решили поддержать и в Москве, хотя это закончилось для участников задержанием полицией — с ними провели беседу и отпустили.

В воскресенье, помимо Нью-Йорка, «безштанников» можно было наблюдать в поездах Лондона, Копенгагена, Буэнос-Айреса, Чикаго, Сан-Франциско, Амстердама, Берлина, Бостона, Калгари, Лиссабона, Лос-Анджелеса, Монреаля, Мюнхена, Вашингтона, Праги и других городов мира.

В чем суть?

Источник: РИА "Новости"

Как объясняют организаторы, идея акции «Без штанов» проста: пассажиры садятся в вагон метро на конкретных остановках в середине зимы без штанов. Участники ведут себя так, как будто они не знают друг друга, и все они носят зимние пальто, шапки, шарфы и перчатки. Единственная необычная вещь — отсутствие штанов.

Все это делается ради шутки, для того, чтобы рассмешить других, и называется «праздник глупости».

В этом году желающие принять участие в акции встречались в Нью-Йорке в шести разных точках города, координаторы разбивали их на группы и сообщали, на какой станции и в какой вагон входить.

Участники заходили в вагон, и после того как двери закрывались, они снимали штаны и продолжали ехать как обычно — смотрели что-то в смартфонах, читали книги и делали вид, что не знают друг друга.

Источник: РИА "Новости"

На вопросы других пассажиров отвечали: «мне жарко», «ой, забыл штаны» или что-то подобное.

Отдельно участников просят вести себя предельно корректно и не делать ничего такого, что могло бы оскорбить других пассажиров.

Внимание, внимание

Финальным местом сбора после проведения акции была станция метро Union Square на Манхэттене. Там за час до назначенного времени стали собираться журналисты и зеваки.

Источник: РИА "Новости"

Первых участников, появлявшихся в фойе станции, окружали десятки камер. Самыми популярными были вопросы: «Зачем вы это делаете?» и «В который раз участвуете?».

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В основном люди отвечали однообразно: «это весело», «чтобы рассмешить других», «участвую не первый раз».

Полицейские на станции были настроены вполне благодушно и только просили не загораживать пути прохода для остальных пассажиров.

Туристы активно фотографировались с «бесштанниками», вели прямые трансляции в социальных сетях. Сами участники акции с удовольствием позировали фотографам и операторам.

После окончания флешмоба принимавшие участие в акции дружно направились в один из баров Нью-Йорка, чтобы отметить очередное удачно проведенное мероприятие.

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