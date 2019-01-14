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13:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне за новогодние праздники потратили почти по 14 тысяч рублей

Расходы россиян в новогодние праздники в среднем составили 13 870 руб., следует из результатов опроса ВЦИОМа. Это примерно на 300 руб. меньше, чем в прошлом году.

Источник: РИА "Новости"

На подарки близким и друзьям россияне в среднем потратили по 5,4 тыс. руб., на новогодний стол — 4,6 тыс. руб., на турпоездки, елки и рестораны — по 3,9 тыс. руб. Вообще не потратили деньги на новогодние праздники 2% опрошенных.

Большинство (69%) россиян остались довольны новогодними праздниками. 30% респондентов были в гостях, 28% — гуляли на природе, 24% — ходили на каток или катались на лыжах. Заметно увеличилось число тех, кто провел праздники дома (с 18% в 2018 году до 29% в 2019-м). Каждый пятый на новогодних праздниках работал.

Опрос проводился 11 января среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Метод — телефонное интервью.

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