Россияне за новогодние праздники потратили почти по 14 тысяч рублей
Расходы россиян в новогодние праздники в среднем составили 13 870 руб., следует из результатов опроса ВЦИОМа. Это примерно на 300 руб. меньше, чем в прошлом году.
Расходы россиян в новогодние праздники в среднем составили 13 870 руб., следует из результатов опроса ВЦИОМа. Это примерно на 300 руб. меньше, чем в прошлом году.
На подарки близким и друзьям россияне в среднем потратили по 5,4 тыс. руб., на новогодний стол — 4,6 тыс. руб., на турпоездки, елки и рестораны — по 3,9 тыс. руб. Вообще не потратили деньги на новогодние праздники 2% опрошенных.
Большинство (69%) россиян остались довольны новогодними праздниками. 30% респондентов были в гостях, 28% — гуляли на природе, 24% — ходили на каток или катались на лыжах. Заметно увеличилось число тех, кто провел праздники дома (с 18% в 2018 году до 29% в 2019-м). Каждый пятый на новогодних праздниках работал.
Опрос проводился 11 января среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет. Метод — телефонное интервью.
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