Недоедающих посетителей ресторана в Дубае оштрафуют
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появился ресторан, посетителей которого штрафуют за недоеденные блюда. Об этом сообщает информационный портал Time Out Dubai.
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появился ресторан, посетителей которого штрафуют за недоеденные блюда. Об этом сообщает информационный портал Time Out Dubai.
Заведение под названием Gulou Hotpot расположено в Дубае. Если клиенты заказывают хого за 49 дирхамов (примерно 896 рублей), они обязаны доесть все до конца.
В бульон в котелке, закипающий прямо на столе, можно добавить неограниченное количество ингредиентов, среди которых лапша, мясо, тофу и овощи. В течение двух часов с момента заказа клиенты могут бесплатно взять неограниченное число напитков.
Руководство ресторана объясняет, что таким образом хочет заставить клиентов более осознанно подходить к выбору пищи и сократить количество отходов.
В сентябре сообщалось о настолько прожорливом немецком спортсмене, что ему запретили ходить в ресторан, предлагающий посетителям съесть неограниченное количество еды. Это произошло после того, как он за один раз поужинал сотней порций суши.
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