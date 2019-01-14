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14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Недоедающих посетителей ресторана в Дубае оштрафуют

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) появился ресторан, посетителей которого штрафуют за недоеденные блюда. Об этом сообщает информационный портал Time Out Dubai.

Заведение под названием Gulou Hotpot расположено в Дубае. Если клиенты заказывают хого за 49 дирхамов (примерно 896 рублей), они обязаны доесть все до конца.

В бульон в котелке, закипающий прямо на столе, можно добавить неограниченное количество ингредиентов, среди которых лапша, мясо, тофу и овощи. В течение двух часов с момента заказа клиенты могут бесплатно взять неограниченное число напитков.

Однако, если блюдо останется недоеденным, посетитель будет обязан заплатить еще 50 дихрамов (примерно 914 рублей).

Руководство ресторана объясняет, что таким образом хочет заставить клиентов более осознанно подходить к выбору пищи и сократить количество отходов.

В сентябре сообщалось о настолько прожорливом немецком спортсмене, что ему запретили ходить в ресторан, предлагающий посетителям съесть неограниченное количество еды. Это произошло после того, как он за один раз поужинал сотней порций суши.

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