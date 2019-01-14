Российская художница нарядила диснеевских принцесс в брендовые вещи
Теперь они современные и гламурные.
Теперь они современные и гламурные.
28-летняя Анастасия Косьянова из Еcсентуков известный
Например, Настя создала интересную серию работ, в которой пофантазировала над тем, как бы выглядели диснеевские принцессы, если бы жили в современном мире и увлекались модой.
Так, художница решила, что Эсмеральда была бы большой поклонницей Dolce&Gabbana, а Золушка бы одевалась исключительно в Chanel.
Осовременить диснеевских принцесс пытаются многие художники, например, Дарья Артемьева показала, как бы выглядели фото принцесс в Instagram, если бы они жили в наши дни.
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