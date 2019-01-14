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13:18 (мск), источник: Mail.ru Новости

Российская художница нарядила диснеевских принцесс в брендовые вещи

Теперь они современные и гламурные.

28-летняя Анастасия Косьянова из Еcсентуков известный фэшн-иллюстратор. Но рисует она не только по работе, но и для души.

Например, Настя создала интересную серию работ, в которой пофантазировала над тем, как бы выглядели диснеевские принцессы, если бы жили в современном мире и увлекались модой.

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Так, художница решила, что Эсмеральда была бы большой поклонницей Dolce&Gabbana, а Золушка бы одевалась исключительно в Chanel.

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Осовременить диснеевских принцесс пытаются многие художники, например, Дарья Артемьева показала, как бы выглядели фото принцесс в Instagram, если бы они жили в наши дни.

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