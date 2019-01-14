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13:36 (мск), источник: N + 1

Пропуски визита к врачу повысили риск смерти от всех причин

Больше всего это касалось пациентов с психическими заболеваниями.

Источник: Reuters

Ученые из Университета Глазгоу провели первое масштабное исследование влияния пропущенных проходов ко врачу на выживаемость пациентов с хроническими заболеваниями. Изучив динамику обращений за медицинским осмотром более 800 тысяч шотландцев они выяснили, что наибольшему риску подвергнуты пациенты с психическими расстройствами: для тех, кто пропустил более двух визитов ко врачу в год, риск смерти от всех причин был выше в восемь раз. Статья опубликована в журнале BMC Medicine.

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Наличие хронических заболеваний требует регулярных и своевременных осмотров у специалиста: это касается не только активной стадии заболевания, требующей лечения, но и стадии ремиссии, — для контроля и профилактики. Тем не менее, пациенты нередко пропускают некоторые приемы у врача, в особенности в отсутствии жалоб или симптомов, и это может привести к негативным последствиям.

Исследователи во главе с Россом Маккуини (Ross McQueenie) решили изучить, как пропуск приема у врача при наличии хронических или долговременных заболеваний влияет на выживаемость пациентов, и что, в свою очередь, влияет на показатели пропущенных визитов ко врачу. Они изучили данные о 824374 пациентах, собранные Национальной службой здравоохранения Великобритании: ведомство требует регистрации пациентов при первом обращении к специалисту и позволяет записываться на последующие визиты ко врачу, а также собирает информацию о здоровье пациентов и их демографические данные.

Всего ученые проанализировали около 11,5 миллиона визитов ко врачу в период с сентября 2013 по сентябрь 2016 года. Среди пациентов в выборке хронические заболевания, требующие регулярных осмотров у врача, были диагностированы у 59 процентов. Среди пациентов с одним, двумя или тремя хроническими заболеваниями риск пропуска визита у врача был на 30 процентов выше, чем у группы людей без хронических заболеваний, а пациенты с четырьмя и более хроническими заболеваниями и расстройствами пропускали визиты на 70 процентов чаще.

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Далее ученые разделили наблюдаемые хронические заболевания на две группы: заболевания, относящиеся к физическому и психическому здоровью. Они выяснили, что пациенты с хроническими проблемами с физическим здоровьем пропускали визиты ко врачу реже, чем пациенты с психическими расстройствами: на 16 процентов чаще при наличии от одного до трех заболеваний (для психических расстройств — на 30 процентов чаще) и на 30 процентов чаще при наличии более четырех заболеваний. При этом наличие более четырех психических заболеваний и расстройств повышало риск пропуска приема у врача в два раза. Чаще всего пропускали визиты ко врачу пациенты с алкоголизмом и злоупотреблением наркотическими веществами.

Что касается риска смерти, то за весь период наблюдений пациенты с хроническими физическими заболеваниями, пропустившие минимум два визита ко врачу за год, умирали в три раза чаще. Для пациентов с психическими заболеваниями, пропустившими более двух визитов ко врачу за год, риск смерти был выше в восемь раз. При этом пациенты с хроническими проблемами с физическим здоровьем в среднем умирали в возрасте 80 лет, а пациенты с психическими расстройствами и заболеваниями — в возрасте 49,3 года, что авторы работы считают преждевременной смертью.

Кроме того, пациенты с психическими заболеваниями чаще всего умирали от внешних факторов: суицида и отравления наркотическими веществами или алкоголем.

Авторы работы отмечают важность регулярного осмотра у врача при наличии хронических заболеваний и состояний: также, по их мнению, медицинское страхование населения должно включать контроль за хроническими пациентами и обеспечение своевременных осмотров. Стоит учитывать, что полученные данные касаются только Великобритании (а точнее — Шотландии): для других стран и регионов данные могут разниться, в особенности — в зависимости от количества доступных медицинских учреждений и специалистов.

Елизавета Ивтушок

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