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14:27 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые связали искусственное вскармливание с леворукостью

На то, будет человек правшой или левшой, влияет тип вскармливания в первый год жизни, выяснили американские ученые. Среди тех, кто находился на искусственном вскармливании, левшей оказалось больше, чем среди тех, кого кормили грудью. Это может быть связано с гормонами, которые вырабатываются при кормлении грудью у матери и ребенка.

Источник: severyanka/СС0

То, как ребенок получает питание в первый год жизни — из бутылочки или находится на грудном вскармливании, — влияет на то, будет он левшой или правшой, выяснили эпидемиологи из Вашингтонского университета Филипп Хьюэл. Исследование было опубликовано в журнале Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition.

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Исследователь провел мета-анализ семи работ из Ирландии, Австралии, США и других стран, охватывающих более 60 тыс. грудных детей, рожденных в 1951—2011 годах, и их матерей.

Оказалось, что среди детей, находившихся на искусственном вскармливании, левшей больше, чем среди тех, кого кормили грудью.

Разумеется, это не значит, что искусственное вскармливание сделает из ребенка левшу — в конце концов, склонность пользоваться той или иной рукой определяется в основном генетически. Однако, по всей видимости, тип вскармливания способен повлиять на проявление природной склонности.

Хьюэл связывает это с латерализацией мозга — процесса, при котором различные психические функции связываются с левым либо правым полушариями головного мозга. Латерализация у человека идет вплоть до окончания подросткового возраста.

«Я полагаю, что грудное вскармливание оптимизирует этот процесс», — отмечает он.

Изучив данные о детях, которых матери кормили грудью, исследователь обнаружил, что число левшей среди них с каждым месяцем снижалось и достигало плато к 9 месяцам.

Так, грудное вскармливание в течение месяца снижало количество левшей по сравнению с детьми, которых кормили из бутылочки, на 9%, в течение полугода — на 15%, в течение 9 месяцев — на 22%. Более продолжительное вскармливание уже не приводило к какой-либо разнице.

Хьюэл полагает, что первые 9 месяцев жизни наиболее критичны для выделения доминирующей руки у ребенка. Кроме того, он обнаружил, что у близнецов шанс стать левшами выше — возможно, потому, что им приходится делиться материнским молоком. Среди недоношенных детей, которых в больницах кормят из бутылочки, количество левшей тоже оказалось выше:

Возможно, влияние грудного вскармливания на право- и леворукость связано с типом питания не напрямую, а опосредованно, через гормональные реакции, возникающие в организме матери и ребенка в процессе кормления.

Он не исключает, что существует еще какой-то значимый фактор, который он не учел.

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В конечном итоге неважно, правшой или левшой вырастет ребенок — главное, чтобы его хорошо кормили. Но выявленная взаимосвязь интересна для дальнейшего изучения того, как формируется мозг в первые годы жизни.

Также Хьюэл приводит выводы ряда других работ за последние 20 лет, где, помимо связи между типом вскармливания и доминирующей рукой, были установлены и другие корреляции. Так, у детей, находившихся на грудном вскармливании, интеллект оказывается выше, окружность головы — больше и реже встречаются проблемы с речью, чем у тех, кого кормили из бутылочки. Также у тех, кого кормили грудью, в будущем реже развивается рассеянный склероз. Такие различия, предположительно, объясняются биологическими факторами — грудное вскармливание приводит к увеличению объема серого вещества и миелинизации нейронов (формирование миелиновых оболочек, необходимых для взаимодействия нервных клеток). Впрочем, эта гипотеза оспаривается.

Хьюэл отмечает, что с течением времени среди мальчиков становится больше левшей — возможно, это связано с сокращением длительности периода грудного вскармливания. В развивающихся странах, например, Индии, тенденция противоположная — там девочек отнимают от груди раньше, чем мальчиков.

Игнорирование такого фактора, как грудное вскармливание, может приводить к неправильным выводам при оценке изменения количества правшей и левшей, предупреждает ученый.

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Будет человек левшой или правшой, можно определить уже на 18-й неделе внутриутробного развития, выяснили в 2017 году исследователи из Италии. Ученые наблюдали с помощью 4D-УЗИ за 29 плодами в материнской утробе на разных сроках — на 14,18 и 22 неделе развития. Анализируя 20-минутные записи движений рук плода в сторону рта, глаз и стенки матки, они делали прогнозы о том, какой рукой ребенок будет преимущественно пользоваться в будущем. Спустя девять лет они выяснили, кто из детей вырос левшой, а кто — правшой и сравнили полученные результаты с ранними наблюдениями. Как оказалось, сделанные после 18-ой недели прогнозы были верными минимум на 89%.

Результаты работы подтверждают гипотезу о том, что леворукость и праворукость предопределяются еще на этапе внутриутробного развития. Точность анализа открывает новые перспективы для врачей — предпочтение той или иной руки бывает связано с патологиями, включающими межполушарную асимметрию, депрессию, шизофрению и расстройства аутистического спектра. Наблюдение за плодом позволит выявить возможность таких отклонений и заранее продумать стратегию взаимодействия с ребенком.

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