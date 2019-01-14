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17:28 (мск), источник: BBC News Русская служба

Робби Уильямс изводит своего соседа Джимми Пейджа музыкой Black Sabbath

Известный английский певец Робби Уильямс в последнее время завел привычку на полную мощность врубать на улице рядом со своим домом Black Sabbath. Таким образом он пытается досадить своему соседу, не менее знаменитому гитаристу Джимми Пейджу.

Источник: GETTY/EPA

Согласно жалобе, полученной местным советом, бывший солист Take That Уильямс и бывший гитарист Led Zeppelin Пейдж поссорились из-за планов Уильямса расширить свой дом.

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Робби Уильям после пяти лет борьбы с местной бюрократией получил разрешение расширить подвал своего дома в лондонском районе Холланд-Парк и устроить там бассейн.

В соседнем доме уже 46 лет живет Джимми Пейдж, который опасается, что строительство подземного бассейна может нанести ущерб его дому, построенному в 1875 году.

В жалобе, полученной администрацией района Кенсингтон и Челси, говорится, что Уильямс установил акустические системы на улице и включает музыку всякий раз, когда рядом появляется Джимми Пейдж.

На данный момент неизвестно, кто именно написал жалобу в местный совет. Вместо полной подписи в документе значится просто «Джонни».

Особенно достает Пейджа то, что Робби Уильямс включает музыку основных конкурентов Led Zeppelin в 1970-е годы — Black Sabbath, Deep Purple и Pink Floyd, пишет Джонни.

В интервью газете Daily Telegraph представитель Робби Уильямса назвал обвинения в адрес певца полной чепухой и фантазией.

Слева дом Джимми Пейджа. Справа - Робби Уильямса | Источник: BBC

Газета также пишет, что Уильямс дразнил своего соседа, переодеваясь в бывшего вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта. Он якобы прохаживался по саду в парике и с подушкой под поясом. Таким образом Робби имитировал располневшего с годами Планта.

Это унизительно, говорится в жалобе, так как Плант был известен тем, что выступал на сцене в расстегнутой рубашке, чего он больше делать не может, учитывая его теперешний вес.

Джимми Пейдж лично выразил свои возражения на заседании местного совета в мае | Источник: GETTY IMAGES
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В декабре 44-летний Уильямс получил разрешение на строительство своего бассейна, однако начаться оно может лишь после того, как местный совет получит заверения в том, что при строительстве будет осуществляться тщательный контроль над вибрациями и перемещениями грунта.

Местный совет также обсуждает возможность потребовать от Уильямса залог, который тот потеряет, если не будут выполнены эти условия, а также если дому Пейджа буде нанесен какой-либо ущерб.

Представители Робби Уильямса заявляют, что все строительные работы будут проведены в соответствии с самыми строжайшими правилами, и что возможный ущерб соседним домам будет незначительным.

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