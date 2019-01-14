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21:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художница превращает морские раковины в дорогие произведения искусства

Выглядит это впечатляюще.

Все больше художников ищут альтернативу традиционным материалам для творчества и заменяют бумагу или холст на что-то более необычное.

К примеру, британка Имоджен Кларк рисует удивительные портреты животных на гусиных перьях, а вот Мэри Кенион из Калифорнии создает настоящие произведения искусства из обычных морских раковин.

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С помощью декупажа она переносит на внутреннюю часть раковин красивые рисунки, а затем вручную расписывает мелкие элементы. Ракушки она также украшает драгоценными камнями, металлами и стразами Swarovski.

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