Художница превращает морские раковины в дорогие произведения искусства
Выглядит это впечатляюще.
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Выглядит это впечатляюще.
Все больше художников ищут альтернативу традиционным материалам для творчества и заменяют бумагу или холст на
К примеру, британка Имоджен Кларк рисует удивительные портреты животных на гусиных перьях, а вот Мэри Кенион из Калифорнии создает настоящие произведения искусства из обычных морских раковин.
С помощью декупажа она переносит на внутреннюю часть раковин красивые рисунки, а затем вручную расписывает мелкие элементы. Ракушки она также украшает драгоценными камнями, металлами и стразами Swarovski.
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