Канадские авиадиспетчеры подкармливают американских коллег из-за шатдауна

Сотрудники диспетчерского центра в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) первыми придумали отправить своим коллегам в Анкоридже (штат Аляска, США) партию пиццы в знак солидарности с ними. Идея понравилась канадским авиадиспетчерам в других городах Канады, и за последние четыре дня почти в 50 американских центрах управления воздушным движением в разных городах США были доставлены более 350 пицц от канадских коллег.

Акция набирает обороты, ее активно обсуждают в сети, растет общественная поддержка. Так, некий жертвователь, пожелавший оказаться неизвестным, перечислил $500 на оплату пиццы для этой акции, другой канадец — оплатил обед для двух центров управления воздушным движением в штате Аризона, поблагодарив их за то, что они «заботятся о перелетных птицах из Западной Канады, которые прилетают в Аризону на зиму».

Напомним, что из-за продолжающегося с 22 декабря шатдауна — частичной приостановки работы федерального правительства на фоне не разрешенных разногласий между Конгрессом и Белым домом по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой — без зарплаты остаются почти 800 тыс. американских госслужащих. В их число входят 24 тыс. сотрудников Федеральной авиационной администрации США (FAA), из которых 10 тыс.— это авиадиспетчеры.

Алена Миклашевская